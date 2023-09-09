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رياضة

شاهد ما فعله حكيمي تضامنا مع ضحايا الزلزال عقب تأجيل مباراة المغرب وليبيريا

بعثة المنتخب المغربي توجهت إلى مركز التبرع بالدم في أكادير، من أجل التبرع بالدم لصالح مصابي زلزال المغرب، وكان لافتا تواجد أشرف حكيمي على رأس المتبرعين

كتب باسل سيد
شاهد ما فعله حكيمي تضامنا مع ضحايا الزلزال عقب تأجيل مباراة المغرب وليبيريا
لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي
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وطن- في لفتة إنسانية لاقت تفاعلا كبيرا، قام لاعبو المنتخب المغربي وعلى رأسهم النجم الدولي أشرف حكيمي، بالتوجه إلى مركز التبرع بالدم في أكادير، من أجل التبرع لمصابي زلزال المغرب الذي هز مناطق بالمملكة، ليلة أمس الجمعة.

بعثة المنتخب المغربي المكونة من الطاقم التقني والإداري والطبي فضلا عن اللاعبين، توجهت إلى المركز وسط تواجد أمني مكثف، من أجل التبرع بالدم لصالح مصابي الزلزال الذي خلف أكثر من 1000 قتيل حتى الآن ومئات المصابين.

لاعبو منتخب المغرب يتبرعون بالدم لصالح ضحايا الزلزال

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام مغربية، أشرف حكيمي وعدد من نجوم المنتخب المغربي، وهم يتبرعون بالدم لصالح المصابين.

لاعبو منتخب المغرب يتبرعون بالدم لصالح ضحايا الزلزال
لاعبو منتخب المغرب يتبرعون بالدم لصالح ضحايا الزلزال
لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي يتبرع بالدم لصالح ضحايا الزلزال
لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي يتبرع بالدم لصالح ضحايا الزلزال

من جانبها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تأجيل مباراة المنتخبين المغربي والليبيري، مساء السبت بأكادير، برسم تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2024، بتوافق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب كارثة الزلزال المدمر.

وكان مقررا أن يستضيف منتخب المغرب الأول نظيره ليبيريا، اليوم السبت، على ملعب “أدرار” في أغادير، ضمن منافسات ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وحصد منتخب المغرب بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعد حصد 6 نقاط من 3 جولات، بفارق نقطة خلف المتصدر جنوب أفريقيا، بينما اكتفى منتخب ليبيريا بحصد نقطة وحيدة من 3 مباريات، ليفقد فرصة التأهل بشكل رسمي.

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ويستهدف منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، التتويج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، لا سيما بعد المستويات المميزة التي قدمها في كأس العالم 2022 بقطر، ونال إشادة العالم أجمع في البطولة.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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