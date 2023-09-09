زوج علا الفارس يخرج إلى العلن.. شاهد أول صورة مسربة له

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وطن- منذ أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس زواجها من شاب بريطاني قبل عامين، وهي تحرص على إخفاء هوية زوجها، قبل أن يتم الكشف عن أول صورة له مؤخراً.

حيث نشر حساب “شربليتا“، المختص بما تسميه “فضائح المشاهير”، فيديو لشاب وسيم، قالت إنه زوج علا الفارس.

تكريم المرأة العربية

ويبدو أن الصورة ملتقطة من مناسبة اجتماعية، حيث ظهر زوج علا ببدلة رسمية، وكان يقف مبتسماً للمتواجدين.

وذكر ناشطون في التعليقات أن الصورة كانت من تكريم المرأة العربية في لندن، حيث كانت علا وزوجها من المدعوين.

وأعلنت علا الفارس عام 2021 عقد قرانها، وتم الزفاف في العاصمة الأردنية عمان، في حفل اقتصر على أفراد العائلة ومجموعة من أصدقاء للعروسين. ووسط إجراءات صحية مشددة بسبب جائحة كورونا في حينها.

ابنة علا الفارس

و في فبراير/شباط الماضي، أعلنت إعلامية الجزيرة عن وضعها لطفلتها الأولى.

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ونشرت علا الفارس حينها صورة وعلقت عليها بالقول: “الحمد لله الذي رزقنا مولودنا الأول.. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، وقر عينه بها في الدنيا والآخرة، وبارك لنا جميعًا في أولادنا واحفظهم”.

كما أعلنت الإعلامية الأردنية أنها أطلقت على ابنتها الصغيرة اسم “علا”.