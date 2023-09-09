جواهر الكويتية في ظهور صادم بعد إصابتها بنزيف حاد.. ماذا فعل السرطان بها؟ (فيديو)

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وطن- أثارت الفنانة جواهر الكويتية تعاطفاً واسعاً من الجمهور، في أول ظهور لها بعد إجراءها عملية جراحية خطيرة في لندن.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فيديو للفنانة جواهر وهي تخرج من المستشفى، على كرسي متحرك، وتقول: “أخيرا طلعت طبعا.. أنا أعشق العطور”.

نزيف لا يتوقف

وظهرت جواهر وهي تتسوق وتتحدث عن سعادتها بالخروج من المستشفى وانتهاء حالة الخطر بعد الجراحة الأخيرة.

حيث خضعت الفنانة الكويتية لجراحة خطيرة أسفرت عن نزيف لا يتوقف، وجعل استكمال جرعات العلاج ضد السرطان مستحيلا.

سرطان المعدة

وأوضحت جواهر أن هذه الجراحة كان يفترض أن تكون الأخيرة في مشوار علاجها من مرض السرطان.

وكتبت: “اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله”.

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وتابعت: “ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب”.

وأصيبت جواهر بسرطان المعدة في نهاية 2019، وخضعت لأكثر من 51 جرعة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020.