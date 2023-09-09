تشكيلة المنتخب المغربي ضد ليبيريا والتوقيت في تصفيات أمم أفريقيا 2024

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وطن- يلتقي المنتخب المغربي ضد ليبيريا، السبت، في الجولة السادسة من منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، على ملعب (أدرار).

وستنطلق مباراة المغرب وليبيريا، في منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، بينما توقيت السعودية وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد ليبيريا

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستبث أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ( بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وسيعلق على مباراة المنتخب المغربي ضد ليبيريا، المعلق الرياضي المغربي جواد بده، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

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تشكيلة المنتخب المغربي ضد ليبيريا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة أمام منافسه منتخب ليبيريا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع المغرب (أسود الأطلس): يونس عبد الحميد، نايف أكراد، نصير مزراوي، أشرف حكيمي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون، إسماعيل صيباري، زكريا بوخلال، يوسف مالح.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، عبد الصمد الزلزولي (عبد الرزاق حمد الله).

تأجيل مباراة المنتخب المغربي

فيما لم يحسم الاتحاد المغربي لكرة القدم أمر تأجيل مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره ليبيريا،السبت، في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، على ضوء زلزال المغرب الذي ضرب إقليم الحوز، الجمعة، وراح ضحيته أكثر من 600 شخص حتى الآن. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المختلفة.

يذكر بأن منتخب المغرب (أسود الأطلس) المركز الثاني من ترتيب مجموعته في تصفيات أمم أفريقيا 2024، برصيد 6 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر جنوب أفريقيا برصيد 7 نقاط.