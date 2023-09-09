السبت, سبتمبر 9, 2023
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بيكيه يسترضي جمهوره بمؤخرة كلارا شيا العارية في عرض البحر ولحظاتهما الحميمية (شاهد)

جيرارد بيكيه انفصل عن المغنية الكولومبية شاكيرا في يوينو لماضي بعد مزاعم خيانته لها

كتب سالم حنفي
بيكيه يسترضي جمهوره بمؤخرة كلارا شيا العارية في عرض البحر ولحظاتهما الحميمية
بيكيه وكلارا شيا
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وطن- يقضي طليق المغنية الكولومبية “شاكيرا”، ولاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه، أجازة ممتعة على متن يخت فاخر في عطلة رومانسية مع عشيقته الجديدة كلارا تشيا.

ووفقا لصور مسربة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد قام اللاعب السابق والبالغ من العمر 36 عامًا بالسباحة والتجديف على ساحل كرواتيا إلى جانب صديقته المذهلة البالغة من العمر 24 عامًا بعد أن انتقلت إلى قصره القديم الذي كانت تقيم فيه شاكيرا الشهر الماضي.

تظهر صور الزوجين بيكيه مرتديًا سروال سباحة ونظارات واقية باللونين الأزرق والأبيض بينما أظهرت كلارا شكلها المنغم في بيكيني صغير باللون الأخضر الزيتوني.

وشوهد الزوجان وهما يتجولان في المياه بالقرب من شاطئ Sunj في جزيرة لوبوند، أثناء صعودهما على لوح تجديف أزرق.

الزوجان يغوصان في البحر بالقرب من شاطئ Sunj في جزيرة لوبود بكرواتيا
الزوجان يغوصان في البحر بالقرب من شاطئ Sunj في جزيرة لوبود بكرواتيا

وتظهر إحدى الصور بيكيه وهو يقف على الجزء الخلفي من اللوحة ويحمل مجدافًا في يده بينما ترجع كلارا وتستمتع بأشعة الشمس.

جيرارد بيكيه وحبيبته الأصغر كلارا تشيا وهما يمارسان رياضة التجديف على متن يخت
جيرارد بيكيه وحبيبته الأصغر كلارا تشيا وهما يمارسان رياضة التجديف على متن يخت

ويظهر مقطع آخر أن كلارا تأخذ زمام المبادرة بينما يجلس بيكيه من نهاية لوح التجديف، ويحدق في للأمام.

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كما قام الزوجان بالسباحة في البحر حيث تسلقت كلارا على ظهر بيكيه بينما ارتدى كلاهما زوجًا من النظارات الواقية.

راحة على متن يخت فاخر

وبعد متعة الغوص والتجديف للزوجين، شوهد بيكيه وكلارا وهما يصعدان إلى سطح يخت فاخر ملفوفين بالمناشف

بيكيه وكلارا وهما يصعدان إلى سطح يخت فاخر ملفوفين بالمناشف
بيكيه وكلارا وهما يصعدان إلى سطح يخت فاخر ملفوفين بالمناشف

وتُظهر الصور الزوجين المحبوبين وهما يستمتعان بتناول وجبة بينما كان نجم كرة القدم يستمتع بالمناظر من اليخت.
يأتي ذلك بعد أن نقل قلب الدفاع الإسباني السابق صديقته الجديدة إلى القصر الذي كان أيضًا منزل شاكيرا السابق الأول في إسبانيا.

يستمتع الزوجان بتناول وجبة بعد السباحة في البحر
يستمتع الزوجان بتناول وجبة بعد السباحة في البحر

انفصال شاكيرا وبيكيه

وأنهى كلا من شاكيرا وبيكيه علاقتهما الرومانسية التي استمرت 11 عامًا في يونيو/حزيران الماضي قبل أن يصبح رسميًا مع صديقته الجديدة كلارا.

وزعمت وسائل الإعلام الإسبانية أن بيكيه خدع شاكيرا ، رغم أن ذلك لم يتم تأكيده أبدًا.

انفصال شاكيرا وبيكيه
انفصال شاكيرا وبيكيه
المصدرذا صن البريطانية ، وطن

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