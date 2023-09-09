بسمة بوسيل بدون بنطال في المصعد بينما شعبها يموت في زلزال المغرب (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، موجة غضب واسعة وسط المغاربة، بسبب الصورة التي نشرتها تزامناً مع حدوث الزلزال.

ونشرت بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني، فيديو عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي ترتدي تيشرت طويل بدون بنطال.

ووقفت بسمة أمام المرآة في المصعد لالتقاط الفيديو، بينما ارتدت نظارات شمسية وحملت حقيبة أنيقة.

وتساءل الجمهور عن سبب نشر بسمة فيديو مثير في هذا التوقيت مع زلزال المغرب، مرجحين أيضاً أنها نسيت ارتداء البنطال.

مناطق جبلية

هذا وقد ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن التلفزيون الرسمي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى632 شخصا على الأقل وتدمير مباني ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت نقلا عن حصيلة أولية محدثة من وزارة الداخلية أن عدد المصابين بلغ 329.

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وقال مسؤول محلي في المغرب إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

ونقلت “رويترز” عن سكان مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، قولهم إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

سيارات محطمة

وعرض التلفزيون المحلي صورا لمئذنة مسجد سقطت وأنقاضها ملقاة على سيارات محطمة.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء، قائلة في بيان متلفز حول حصيلة القتلى إن الزلزال ضرب أقاليم الحوز وورززات ومراكش وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.