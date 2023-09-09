السبت, سبتمبر 9, 2023
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رياضة

برشلونة يفتح متجراً لبيع عشب ملعب الكامب نو.. وهذا سعره (شاهد)

يبدأ سعر بيع عينات عشب ملعب الكامب نو من 20 - 420 يورو للصندوق الواحد

كتب فارس أبو شيحة
بيع عشب الكامب نو
عينات من عشب ملعب الكامب نو
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة يحاول تعويض خسائره المالية هذا الموسم، من خلال فتح متجراً لبيع عشب ملعب “الكامب نو” القديم، الذي يقوم بإعادة ترميمه من جديد.

وبحسب صحيفة “ريليفو” الإسبانية، فإن نادي برشلونة. (البلوغرانا)، فتح متجراً لبيع عشب ملعب الكامب نو، عقب قيام النادي الكتالوني بإعادة ترميمه، ونقل جميع مباريات الفريق هذا الموسم إلى ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي).

بيع عشب ملعب الكامب نو

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن نادي برشلونة قد يخسر جزءاً كبيراً من المداخيل التي كان يحصل عليها من وراء استضافة الجماهير الكتالونية داخل ملعب الكامب نو، الذي يتسع لنحو 100 ألف شخص داخل مدرجاته.

كما وأردفت، ” نادي برشلونة يحاول تعويض خسائره. هذا الموسم، من خلال عرض قطع من عشب ملعب الكامب نو في صناديق، يتراوح سعرها من 20 – 50 يورو داخل متجر برشلونة بجوار الملعب، كما وتباع عبر الإنترنت بصناديق أكبر مقابل 80 -420 يورو”.

ترميم ملعب الكامب نو

وذكرت تقارير إسبانية أخرى، بأن تكلفة ترميم ملعب الكامب نو، قد يصل لنحو 1.25 مليار جنيه إسترليني. (أي ما يعادل 1.45 مليار يورو)، حيث من المقرر افتتاحه بمظهره الجديد في موسم 2025-2026.

كما وسيشهد ملعب الكامب نو الجديد، زيادة سعته على صعيد المقاعد داخل المدرجات من 99 ألف. وحتى 105 ألف مقعد. وسيشمل كذلك أسقف ستكون مغطاه بالألواح الشمسية مع القدرة على احتجازه  الأمطار الغزيرة للحفاظ على الملعب.

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ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية صعبة منذ السنوات القليلة الماضية، جعل إدارة النادي تعقد شركات رعاية جديد من أجل إنقاذ النادي من الإفلاس والانهيار. لعل أبرزها تغيير اسم ملعب الكامب نو إلى كامب نو سبوتفاي.

ويحتل حامل اللقب للموسم السابق برشلونة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024. برصيد 10 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 12 نقطة لهذا الموسم.

عشب ملعب الكامب نو
بيع عينات من عشب ملعب الكامب نو في متجر برشلونة
المصدروطن + صحيفة ريليفو الإسبانية

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