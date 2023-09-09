المنتخب السعودي يسقط أمام كوستاريكا في أول اختبار للمدرب الإيطالي مانشينى (فيديو)

- Advertisement -

وطن- سقط المنتخب السعودي في أول خسارة أمام نظيره كوستاريكا في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد روبرتو مانشينى.

وافتتح منتخب كوستاريكا أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى المنتخب السعودي، في الدقيقة ال12 عن طريق اللاعب فرانسيسكو كالفو.

وتقدمت كوستاريكا بهدف ثاني في المباراة عند الدقيقة ال32، من توقيع اللاعب مانغريد أوغالدي.

مباراة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا

كما وسجل المنتخب السعودي هدف تقليص فارق النتيجة أمام منتخب كوستاريكا، عن طريق اللاعب علي آل البليهي في ال68.

وعاد منتخب كوستاريكا ليحرز الهدف الثالث في مرمى المنتخب السعودي، في الدقيقة ال89 من توقيع اللاعب راندال ليال.

ورغم خسارة المنتخب السعودي (الصقور)، أمام نظيره كوستاريكا على صعيد نتيجة المباراة، إلا أن كان الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 61%.

- Advertisement -

على عكس المنتخب المنافس كوستاريكا الفائز في المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة ب39%.

تشكيلة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا

ولعب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المباراة الودية أمام منتخب كوستاريكا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع المنتخب السعودي: ياسر الشهراني، علي آل البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: علي هزازي، عبد الله الخيبري، محمد كانو.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، عبد الرحمن غريب.

كما وسيلتقي المنتخب السعودي في المباراة الودية والصعبة القادمة أمام منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في ال12 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.