الملكة رانيا في مواقف طريفة.. ردة فعلها على تعثر مصورها الخاص وصوت الطلبة المزعج! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- واصلت الحسابات المتخصصة في نقل أخبار العائلة الهاشمية نشر المزيد من الصور والفيديوهات المتعلقة بالملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك استمرارا للاحتفال بعيد ميلادها الـ53 الذي احتفلت به يوم 31 أغسطس/آب الفائت.

وهذه المرة، استذكرت الحسابات وأعادت نشر فيديوهين طريفين للملكة رانيا العبدالله تم التقطهما في مناسبات سابقة، أظهر ردة فعلها على أحداث وقعت حولها.

الفيديو الأول، استذكر موقفاً طريفا للملكة رانيا العبدالله مع المصور الخاص بها فراس عوران، قبيل حضورها الحفل الذي أقيم في قصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب للفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز في دورتها السّابعة عشرة في يونيو/حزيران لماضي.

فزع الملكة رانيا من تعثر مصورها الخاص

ووفقا للفيديو، فبينما كان المصور الخاص بالملكة رانيا منشغلا بالتقاط أجمل الصور لها، تعثر في الأرض وكاد أن يسقط، لتعبر الملكة عن ردة فعلها بطريقة طريفة، حيث رفعت يديها للأعلى وغيرت تعابير وجهها خشية عليه.

وفي مشهد آخر، تم رصد الملكة رانيا العبدالله في موقف طريف أيضا خلال حضورها أحد حفلات التخرج من إحدى الأكاديميات، حيث لم تتمكن وطن تحديد تاريخه ومناسبته.

الملكة رانيا تشير للطلاب بالسكوت

وبينما كانت الملكة تقف استعدادا لتسليم الطلاب شهادات التخرج، كان ضجيج الطلاب عاليا في المكان، ما تطلب منها أن تطلب منهم السكوت، حيث رفعت إصبعها (السبابة) ووضعتها على فمها، مطالبة إياهم بالسكوت، قبل أن تشر لهم بيدها أيضا.

- Advertisement -

مولد الملكة رانيا

يشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله من مواليد 31 أغسطس/آب 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، وذلك وفقا لما أورده موقعها الرسمي على الإنترنت.

وتزوجت الملكة رانيا من الملك عبدالله الثاني حينما كان أميرا في 10 يونيو/ حزيـران عام 1993، والذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999.