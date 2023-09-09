السبت, سبتمبر 9, 2023
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رياضة

الطريقة الأسهل لحجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023

تبدأ أسعار تذاكر حضور مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023 من 15 وحتى 1000 ريال سعودي

كتب فارس أبو شيحة
تذاكر الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي
الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري
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وطن- تعرف على الطريقة الأسهل لحجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، القوية والمثيرة بين كلا الفريقين، في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023.

ويستضيف ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية، مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة، للمنافسة على كأس السوبر الأفريقي لهذا الموسم، منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري. بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وستكون مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، كما وستكون المباراة النهائية بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السابعة مساءً.

بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين لمعرفة هوية بطل السوبر الأفريقي لهذا العام.

ويلعب الأهلي المصري (المارد الأحمر)، المباراة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة  3-2 في المباراة النهائية ذهاباً وإياباً.

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كما وسيلتقي اتحاد العاصمة الجزائري نظيره الأهلي المصري، بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، على حساب فريق يانغ أفريكانز التنزاني.

حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وطرح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، تذاكر المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، عبر موقع ” ticketmx“.

كما وبين الاتحاد الأفريقي، بأنه سيتم فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، السبت أمام الجماهير لمشاهدة المباراة النهائية لكأس السوبر الأفريقي 2023، من داخل مدرجات ملعب (الملك فهد) الدولي.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
حجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن نفاذ تذاكر حجز المباراة النهائية المرتقبة بين كلا الفريقين، بعد ساعات من طرحها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما أدى إلى استياء الجماهير من هذا الأمر.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023، كما يلي:

ذوي الاحتياجات الخاصة (الهمم): مجاناً.

(A1): 15 ريال سعودي.

(B1): 15 ريال سعودي.

(A2): 20 ريال سعودي.

تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة
أسعار تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

(B2): 20 ريال سعودي.

بريميوم 1: 100 ريال سعودي.

بريميوم 2: 100 ريال سعودي.

جولد 1: 500 ريال سعودي.

جولد 2: 500 ريال سعودي.

بطاقة VIP)) الذهبية: 1000 ريال سعودي.

المصدروطن + الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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