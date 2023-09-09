السعودية تصهين المناهج وتحذف كل دروس العداء لـ”اليهود” واحتلالهم لفلسطين! (شاهد)

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وطن- في إطار التقارب مع إسرائيل واستعداداتها للتطبيع مع الكيان المحتل، أعلنت السعودية في عام 2021 وعلى لسان وزير التعليم آنذاك، حمد آل الشيخ، عن إدخال نحو 120 ألف تعديل على كتب المناهج الدراسية.

وكشف وزير التعليم آنذاك أن التعديلات شملت 89 كتابا قائما في المناهج التعليمية، وكذلك استحداث 34 كتابا ومنهجا جديدا.

ناشطون معارضون، رصدوا اهم التعديلات التي تم إدخالها على المناهج، حيث وجدوا ان معظها قام على حذف دروس العداء مع اليهود، وكذلك حذف أحاديث نبوية عنهم،و تزييف معلومات غزوات رسول الله ﷺ ضد اليهود، وكذلك حذف دُروس عن المسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لما كشفه الناشطون، فإنه فيما يتعلق بمنهاج التاريخ الخاص بالصف الأول متوسط، فقد احتوى سابقا على أن “سبب الغزوة هو مكائد اليهود ضد المسلمين وتحريضهم المشركين ضد المسلمين”، ليتم تعديل ذلك إلى أن “سبب الغزوة هو تحرك قريش وقبائل أخرى لغزة المسلمين!!”.

تعديل خاص حول اليهود وخطورتهم على الإسلام!

وفي الكتاب ذاته والخاص بالمرحلة نفسها، فقد احتوى سابقا على أنه “كان اليهود في المدينة يمثلون خطرا على الاسلام”، مع تساؤل يقول:”هل تعتقد ان يفي اليهود بالعهد؟”، ليتم تعديله بأن “النبي رأى أن ينظم علاقاته في المدينة مع اليهود للاستقرار والأمن والتعايش بسلام”.

كما تم حذف أن اليهود طبعهم الغدر والخيانة، وكذلك تم حذف أن اليهود قتلة الأنبياء، بالإضافة إلى حذف غزوة خيبر.

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حذف عبارة دعوة اليهود للإسلام

وفي المرحلة ذاتها، وتحت عنوان: هدي النبي مع غير المسلمين الحلم على أذاهم”، تم حذف حديث أذية اليهود لعائشة، واستبداله بحديث أذية قوم للنبي!”.

كما أن “هدي النبي مع غير المسلمين والحلم على أذاهم، تغير إلى “زيارتهم وعيادة مريضهم”، وتم حذف “دعوتهم للاسلام”.

حذف معلومات عن احتلال إسرائيل لفلسطين

وفيما يتعلق بمنهاج المرحلة الثانوية، فقد أكد الناشطون الذين تقدموا بأدلتهم الموثوقة أنه تم حذف كل معلومة عن إحتلال اليهود لـ “فلسطين” وجرائمهم في تهويد “المسجد الأقصى”.