البرتغال تفوز على سلوفاكيا بشق الأنفس في تصفيات اليورو 2024 (شاهد)

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وطن- حقق منتخب البرتغال الفوز الصعب على نظيره سلوفاكيا بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة الخامسة من تصفيات اليورو 2024 لدور المجموعات.

وسجل هدف منتخب البرتغال (الملاحون)، الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك سلوفاكيا، عند الدقيقة ال43 عن طريق اللاعب برونو ميجيل فيرنانديز.

مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

وكان منتخب البرتغال الأكثر تسديداً على شباك مرمى منافسه سلوفاكيا طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، مقابل 10 تسديدات فقط للفريق المنافس سلوفاكيا في المباراة.

كما واستحوذ منتخب البرتغال على الكرة بنسبة 57% في المباراة، على عكس منتخب سلوفاكيا الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة ب43%.

وسيلتقي البرتغال بعد هذا الفوز في المباراة القادمة. أمام لوكسمبورغ، الاثنين، في الجولة السادسة من منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024، على ملعب (ألغارفي).

تشكيلة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

ولعب المدرب روبيرتو مارتينيز المباراة أمام سلوفاكيا، بتشكيلة أساسية في تصفيات اليورو 2024 لدور المجموعات، كما يلي:

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حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع البرتغال: ديوغو دالوت، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: فيريرا، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيان رونالدو، رفائيل لياو.

ترتيب منتخب البرتغال في تصفيات اليورو 2024

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب مجموعته مع نهاية الجولة الخامسة، في تصفيات بطولة اليورو 2024، برصيد 15 نقطة.

كما وتجمد رصيد المنتخب المنافس سلوفاكيا في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.