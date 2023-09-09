السبت, سبتمبر 9, 2023
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رياضة

أسطورة تشيلسي يقترب من تدريب الشباب السعودي بعد إقالة المدرب كايزر

الشباب السعودي توصل إلى اتفاق شفهي مع أسطورة تشيلسي تيري لتولي مهمة تدريب الفريق

كتب فارس أبو شيحة
المدرب جون تيري والشباب السعودي
أسطورة تشيلسي جون تيري
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وطن- يقترب نادي الشباب السعودي من التعاقد مع أسطورة تشيلسي الإنجليزي السابق جون تيري، من أجل قيادة تدريب الفريق بعد إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر على ضوء سوء النتائج في منافسات الدوري السعودي روشن لهذا الموسم.

وقال نادي الشباب السعودي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة x،  بشأن إقالة المدرب مارسيل كايزر، “أعلنت الإدارة إنهاء العلاقة مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر بالتراضي بين كلا الطرفين”.

إقالة مدرب الشباب السعودي كايزر

وأضاف بيان النادي، ” كلف النادي مدرب فريق الشباب الأرجنتيني خوان بروان، بتولي مهمة تدريب الفريق الأول”.

وجاءت إقالة المدرب الهولندي كايزر، بعد أيام قليلة من تعاقد نادي الشباب السعودي مع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، القادم من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى جانب المغربي رومان سايس القادم من صفوف نادي السد القطري على سبيل الإعارة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ” سكاي سبورتس” البريطانية، فإن نادي الشباب السعودي فتح مفاوضات للتعاقد مع المدرب الإنجليزي جون تيري أسطورة فريق تشيلسي (البلوز) السابق، لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفاً للمدرب الهولندي المُقال مارسيل كايزر.

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الإنجليزي جون تيري
المدرب الإنجليزي تيري

أسطورة تشيلسي جون تيري

كما وبينت الشبكة البريطانية، بأن المدرب الإنجليزي تيري أبدى موافقته شفهياً لتولي تدريب فريق  الشباب السعودي خلال الفترة القادمة.

ولعب فريق الشباب السعودي 5 جولات سابقة في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز، خسر في ثلاث مباريات. وتعادل في مباراتين حتى الآن، في بداية موسم مخيب لآمال جماهير وعشاق النادي السعودي.

المدرب الإنجليزي جون تيري
جون تيري أسطورة نادي تشيلسي

وسيلتقي فريق الشباب في المواجهة القادمة. أمام الفيحاء، في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن الممتاز، منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.

ويتواجد الشباب السعودي في المركز ال17 قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد نقطتين، كما وبفارق 11 نقطة عن المتصدر الهلال برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + سكاي سبورتس

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