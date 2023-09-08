سماسرة السلطة في الشرق الأوسط.. 4 أثرياء عرب يحتكرون أصول مالية بقيمة 2,7 تريليون دولار!

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وطن- سلطت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الضوء على أثرياء عرب أشارت إلى أنهم سماسرة السلطة في الشرق الأوسط الذين يتحكمون بثروات هائلة ويلعبون دور رئيسي في الصفقات العالمية.

وجاء في تقرير ترجمته (وطن) أن الشرق الأوسط بات موطناً لبعض أكبر صناديق الثروة في العالم باحتكار إماراتيين وسعودي وقطري ما يقارب 3 تريليون دولار أمريكي.

انعكس ذلك بشكل واضح في الصفقات العالمية من نفقات على التكنولوجيا والرياضة ومشاريع تمتد من إستراليا إلى كندا من شخصيات باتت أشبه بحيتان المال في العالم.

4 أثرياء عرب من سماسرة السلطة

ومن ضمن الأربعة الذين سلطت الضوء عليهم وكالة بلومبيرغ الأميركية من يعدون أحد شركاء الدولة في الثراء حيث يمكن وصفهم بسماسرة السلطة المتحكمين بالنفوذ والقوة المالية في المنطقة ومن هؤلاء:

الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

في مقدمة هؤلاء الأثرياء وسماسرة السلطة الشيخ طحنون بن زايد الذي يعمل في القطاعين العام والخاص، وهو رئيس شركة أبوظبي القابضة ADQ بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول.

ووفق بلومبيرغ يدير الشيخ المولود في أواخر الستينيات، إمبراطورية بقيمة 1.5 تريليون دولار تضم صندوقين للثروة، وأهم شركة استثمار خاصة في المنطقة.

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ورغم ذلك قد يصعب تحديد الحجم الدقيق لثروة العائلة المالكة، لأن الخطوط التي تفصل بين الأسرة والدولة تكون في الغالب غير واضحة.

ومن ضمن أصول آل نهيان عشرات القصور حول العالم وأبرزها في شمال العاصمة الفرنسية باريس وأسهم في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وأساس أملاك العائلة وشيخها طحنون بن زايد هي شركة “رويال غروب”، التي توظف أكثر من 27 ألف شخص في مجالات متنوعة بين التمويل والروبوتات.

وإلى جانب ما سبق هناك مشاريع واستثمارات في تركيا وفي مصر بقيمة مليارات الدولارات واتفاقات للسيطرة على شركات عالمية مثل لويس دريفوس وغيرها.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

وليس بعيداً عن طحنون شقيقه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المعروف عالمياً بصفته مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم. وهو أحد رجال الأعمال الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط.

استثمر الشيخ منصور 2.5 مليار جنيه إسترليني في مانشستر سيتي ورغم هذا الإنفاق الهائل، تقدّر ثروة الملياردير بنحو 17 مليار.

يرأس منصور أيضًا شركة آبار للاستثمار، التي تضم 32٪ من شركة (فيرجين غالاكتيك – Virgin Galactic) وحصة 9.1٪ في شركة (دايملر Daimler).

والشيخ منصور يملك أيضاً مؤسسة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي، التي أسست قناة “سكاي نيوز عربية” في إطار شراكة مع (بريتيش سكاي برودكاستينغ).

وبريتش سكاي برودكاستينغ هو تكتل بريطاني للإعلام والاتصالات مقره لندن لكن الاستثمار الأكثر ربحًا للشيخ منصور رئاسته مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي.

تشرف تلك الشركة على صندوق الثروة السيادي الإماراتي البالغ 297 مليار جنيه إسترليني.

الشيخ منصور، وهو في الخمسينيات من عمره، هو أيضًا رئيس هيئة الإمارات للاستثمار البالغة قيمتها 90 مليار دولار وتمضي شركاته قدماً في استراتيجية توسع عالمية.

ياسر الرميان

ياسر الرميان الرجل الخمسيني يعد محافظ صندوق الاستثمارات العامة القوي في السعودية، ومن المكلفين الرئيسين من قبل ولي العهد محمد بن سلمان بتنفيذ استراتيجية رؤية 2030 المثيرة للجدل.

ومن المشاريع التي يقودها الرجل جهود التنويع في السعودية بدءاً من استثمارات التعدين والتكنولوجيا والألعاب الإلكترونية وحتى مدينة “نيوم” التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.

والأهم من ذلك الصفقات المثيرة التي تقلب عالم الرياضة رأساً على عقب والتي جذبت العديد من النجوم إلى الدوري السعودي للمحترفين في مقدمتهم كريستيانو رونالدو رغم أن الرميان عاشق لرياضة الغولف أكثر من القدم.

اضطلع الرميان بدور أساسي في إتمام اتفاق الشراكة المفاجئة بين رابطة محترفي الغولف ودوري “ليف غولف” هذا العام.

يمتلك الرجل السعودي حصة في شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو“، التي يرأس مجلس إدارتها واستثمارات أخرى في شركة لوسيد وإلكترونيكس آرتس وغيرها.

منصور المحمود

منصور إبراهيم آل محمود السبعيني القطري يعد أحد أكبر المستثمرين السياديين في أوروبا وهو الرئيس التنفيذي في الجهاز القطري للاستثمار البالغة قيمته 450 مليار دولار.

ويملك المحمود حصصاً في شركات تمتد من عملاقة تعدين السلع الأساسية “غلينكور” (Glencore) إلى سلسلة متاجر السوبر ماركت “جي سينسبري” (J Sainsbury)،.

ويستثمر الرجل في مجالات عديدة منها ما يرتبط بالبنى التحتية وأخرى تتعلق بخدمات بيئية مثل مشاريع لمكافحة تغير المناح وقد ساهم ارتفاع أسعار الغاز في زيادة ثرائه لدرجة كبيرة.