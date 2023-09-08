هبة نور في وصلة رقص مثيرة على أنغام “بلبطة”.. هكذا حاولت ستر صدرها دون جدوى (شاهد)

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وطن- واصلت الفنانة السورية الفاتنة، هبة نور، إثارة الجدل بمقاطع فيديو استعرضت من خلالها جسدها الفاتن بطريقة مثيرة.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسابها في “انستغرام” نشرت هبة نور مقاطع فيديو عدة توثق مشاركتها في حفل عيد ميلاد المخرج اللبناني جو بو عيد.

وظهرت هبة نور وهي ترتدي فستان سواريه أبيض لامع قصير، مفتوح الصدر كشف الكثير من مفاتنها التي لن تستطع أن تخفيها بخصلات شعرها.

رقص وتلامس وحضن

وخلال الحفل التي تضمنها تناول المشروبات الروحية، ظهرت هبة نور وهي تتراقص مع المخرج جو بوعيد وجسدها يلامس جسده قبل أن تقوم باحتضانه.

رقص مع جو بو عيد برفقة الكحول

وفي مقطع آخر، ظهرت هبة نور وهي ترقص معه مجددا وتتمايل على أنغام أغنية “حبك سفاح” للمغنية اللبنانية نانسي عجرم.

وصلة رقص منفردة

وأخيرا، أدت هبة نور وصلة رقص منفردة على أنغام أغنية “بلبطة” التي أداها المغني الإماراتي حسين الجسمي باللهجة المصرية.

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وأظهرت هبة نور خلل وصلة الرقص هذه مدى اتقانها للرقص وتحكمها في حركات جسدها باتقان كبير بما يتوافق مع رتم الأغنية.