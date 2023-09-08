من أجل إسرائيل.. توقيع اتفاق سكك حديدية يضم السعودية والإمارات ومجموعة العشرين قريباً

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وطن- كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأملون في الإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية يوم السبت سيربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية.

وقال مصدران مطلعان على الخطة للموقع الأمريكي أنه سيتم ربط شبكة السكك الحديدية بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة، وخاصة الإسرائيلية منها.

ووفقا لموقع “أكسيوس” فإن المشروع يعد أحد المبادرات الرئيسية التي يدفع بها البيت الأبيض في الشرق الأوسط مع نمو نفوذ الصين في المنطقة، حيث يعد الشرق الأوسط جزءا رئيسيا من رؤية الصين للحزام والطريق .

وتوقعت المصادر أن يكون مشروع السكك الحديدية المشترك أحد الإنجازات الرئيسية التي يريد بايدن تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى استكمال مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل قبل أن تستهلك حملة 2024 أجندة بايدن.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي مشارك في المحادثات إن العمل على الإعلان لا يزال مستمرا ولم يصبح نهائيا بعد.

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آلية عمل المشروع

وأوضح الموقع نه إذا أنهت الدول الأربع المفاوضات في اليومين المقبلين، فسوف يوقع قادتها مذكرة تفاهم تحدد معالم المشروع، حيث من المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

وكشف الموقع أنه إذا قامت السعودية وإسرائيل بتطبيع العلاقات في المستقبل، فمن الممكن أن تكون إسرائيل أيضًا جزءًا من مشروع السكك الحديدية وتوسع نطاق وصولها إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية، بحسب المصادر.

ولفت الموقع إلى أنه من المرجح أن يؤدي الإعلان عن المشروع إلى زيادة فرص عقد اجتماع ثنائي قصير محتمل بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مجموعة العشرين.

وكان موقع “أكسيوس” قد أفاد لأول مرة أن المحادثات حول المشروع كانت جارية في مايو، عندما سافر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع مع نظرائه السعودي والإماراتي والهندي.

وقال المصدران إن المشروع كان أحد القضايا الرئيسية التي نوقشت في ذلك الاجتماع، الذي أطلق سلسلة من مفاوضات المتابعة بقيادة الجانب الأمريكي، كبير مستشاري بايدن للطاقة والبنية التحتية، عاموس هوشستين.

الصورة الأكبر

أكد الموقع على أن فكرة المبادرة الجديدة جاءت خلال المحادثات التي أجريت على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في منتدى آخر يسمى I2U2، والذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والهند، بحسب المصدرين.

وتأسس المنتدى في أواخر عام 2021 لمناقشة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في الشرق الأوسط ويكون بمثابة ثقل موازن لنفوذ بكين المتزايد في المنطقة.

إسرائيل صاحبة الفكرة

وأثارت إسرائيل فكرة ربط المنطقة عبر السكك الحديدية خلال اجتماعات I2U2 (مجموعة للتعاون الاقتصادي الحكومي الدولي، تضم كل من الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة) العام الماضي.

وقال أحد المصادر إن جزءا من الفكرة كان الاستفادة من خبرات الهند في مثل هذه المشروعات الكبيرة للبنية التحتية.

وكشف الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توسعت في الفكرة لتشمل مشاركة السعودية.