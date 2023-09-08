الجمعة, سبتمبر 8, 2023
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ما السبب الذي يجبر أمن المطار على الطلب منك اخراج اللابتوب من حقيبة السفر!

في بعض الحالات، قد يُطلب منك تشغيل اللابتوب لإثبات أنه جهاز كمبيوتر يعمل فعليا!

كتب أنس السالم
سبب طلب أمن المطار اخراج اللابتوب من حقيبة السفر
وجود "اللابتوب" داخل الحقيبة قد يخفي مكونات خطرة أخرى داخل الحقيبة
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وطن – كثير من المسافرين ممّن يحملون أجهزة إلكترونية، يخضعون لإجراءات معينة، حيث يطلب الأمن منهم خلال التفتيش إخراج “اللابتوب” من الحقية في المطار، فما هو السرّ وراء ذلك!؟.

إنّ أي شخص سافر جواً خلال السنوات العشر الماضية سيعرف مدى الضغط الذي يمكن أن تسببه المطارات.

فث المطار يقابلك عناصر الأمن بالطلب الدقيق: “أجهزة الكمبيوتر المحمولة -اللابتوب- خارج الحقائب، من فضلككم”.

لكن ما علاقة الكمبيوتر المحمول الخاص بك بالأمان؟.

اليوم الذي غير السفر الجوي إلى الأبد

تغيرت إجراءات أمن المطارات بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

هجمات سبتمبر
تغيرت إجراءات أمن المطارات بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001

فقبلها، كان بإمكان أي شخص صعود الطائرة حاملا أسلحة. وهو ما حدث بالفعل في تلك الهجمات. بحسب CNN

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لكن بعد الهجمات، تغيرت عمليات التفتيش في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة، بات مسؤولية أمن المطارات تقع على عاتق أفراد أمن مدربين تدريبا فائقا، ويتمتعون بصلاحيات مصادرة أي شيء يمكن اعتباره سلاحا.

سبب طلب أمن المطار اخراج اللابتوب من حقيبة السفر

ومن بين الإجراءات الجديدة اخراج اللابتوب من حقيبة السفر وأي أجهزة يمكن استخدامها كعبوة ناسفة.

أمن المطار يطلب إخراح اللابتوب من حقيبة السفر
الإجراءات الجديدة تتطلب من المسافرين إخراج أي أجهزة يمكن استخدامها كعبوة ناسفة

والسبب الرئيسي لإخراج الكمبيوتر المحمول – اللابتوب – من الحقيبة هو أن بطاريته ومكوناته الأخرى كثيفة للغاية لدرجة أن أجهزة الفحص بالأشعة السينية لا تستطيع اختراقها بفعالية وتحديد ما هي بدقة.

ومع وجود هذه المكونات في حقيبتك، لا يستطيع مسؤولو الأمن معرفة ما إذا كانت هناك مكونات خطرة أم لا فقط باستعراض الصور المعروضة على الشاشة للمكونات بعد المسح.كما نقلت “الحرة

كما أن وجود “اللابتوب” داخل الحقيبة قد يخفي مكونات خطرة أخرى داخل الحقيبة، لذلك فإن مسحه بشكل منفصل يكشف عن محتوى الحقيبة بشكل أفضل على الشاشة، وفي بعض الحالات، قد يُطلب منك تشغيله لإثبات أنه جهاز كمبيوتر يعمل فعليا.

التفتيش في المطار
التفتيش في المطار

لكن بعض المطارات حدَّثت أنظمتها بما يسمح للمسافرين بتمرير حقائبهم عبر نقاط التفتيش الأمنية دون الحاجة إلى إخراج الأجهزة منها.

لذلك، إذا لم يُطلب منك إخراج الكمبيوتر الخاص بك عندما تسافر بالطائرة المرة القادمة، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب استخدام أحد هذه الأنظمة الحديثة.

واشار تقرير CNN إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح موجودًا في كل مكان حولنا مؤخرًا، ومطاراتنا ليست استثناءً. وبالتالي فإن التقدم في أنظمة الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يغير مستقبل أمن المطارات.

المصدرCNN - الحرة - ويكيبيديا

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