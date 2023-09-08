“ماما زمانها جاية”..الأميرة نفيسة بنت حمزة في فيديو طريف مع شقيقها الأمير محمد (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يتم نشره لأول مرة للأميرة نفيسة بنت حمزة الحسين مع شقيقها الأصغر الأمير محمد.

ووفقا للفيديو الطريف، فقد ظهرت الأميرة نفيسة بنت حمزة الحسين التي لم تتجاوز الخمس سنوات برفقة شقيقها الأمير “محمد” داخل السيارة أثناء عودتهما من الحضانة كما يبدو.

وحاولت الأميرة نفيسة بنت حمزة بكل عفوية إلهاء شقيقها الصغير وتسليته عبر أداء أغنية الفنان المصري المعروف محمد فوزي “ماما زمانها جاية”، والتي ألفها فتحي قورة ولحنها محمد فوزي خصيصا للأطفال مع عدد اخر من الأغاني وهي من أشهرهم على الإطلاق.

وأشارت الحسابات التي نشرت الفيديو بأنه يعود لشهر مايو/آيار الماضي، مما يعني أنه حديث.

أبناء الأمير حمزة مع أبناء عمهم الامير هاشم

كما تم تداول صور حديثة للأميرين حسين ومحمد أبناء الأمير حمزة بن الحسين برفقة الأميرين الحسن حيدرة ومحمد الحسن أبناء عمهما الأمير هاشم بن الحسين.

أبناء الأمير حمزة

يشار إلى أن الامير حمزة بن الحسين لديه 6 من الأبناء، أكبرهم الاميرة هيا من زوجته السابقة الأميرة نور بنت عاصم، ولديه (زين، نور، بديعة، نفيسة، حسين، محمد) من زوجته الحالية الأميرة بسمة بني أحمد العتوم.

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أبناء الأمير هاشم

أما الأمير هاشم بن الحسين فلديه أربعة من الابناء الذين يحملون جميعه أسماء مركبة وهم: هالة النور بنت هاشم بن الحسين، وراية النور، وفاطمة العالية، والحسين حيدرة، ومحمد الحسن، وجميعهم من زوجته فهدة أبو نيان