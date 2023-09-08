صحيفة جزائرية تهين نظام الملك محمد السادس بعد فضيحة مباراة المغرب والبرازيل

- Advertisement -

وطن- سخرت صحيفة جزائرية، من الواقعة الصادمة التي شهدتها المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي والتي لعبت بمدينة فاس.

وشهدت مباراة المنتخب الأولمبي المغربي لِكرة القدم أمام نظيره البرازيلي التي لعبت مساء الخميس، انقطاع التيّار الكهربائي.

وانطفأت أضواء الملعب بعد دقائق معدودات من انطلاق الشوط الثاني، فتحوّل الميدان الرياضي إلى “بقعة مُظلمة”، وفق تعبير جريدة الشروق الجزائرية.

وقالت الصحيفة الجزائرية، إن الظلام الدّامس ظل يُخيّم على أرجاء الملعب لعدة دقائق، فيما سمّاها واحدة من مهازل اتحاد الكرة المغربي، التي يتستّر عليها رئيس الجامعة المغربية (اتحاد الكرة) فوزي لقجع.

وأضافت: “وجب التذكير بِأن هذيان جودة البنية التحتية في مملكة نظام محمد السادس كلام سخيف، ينسجه المخزن لِتنويم السذّج والشعب المطحون في بلاد مرّاكش، هذا دون الحديث عن مُنوِّم الحشيش”.

فوز المغرب على البرازيل

وفاز المنتخب المغربي الأولمبي على نظيره البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس، على أرضية المركب الرياضي لمدينة فاس، وسجل هدف المباراة الوحيد زكرياء الوحدي في الدقيقة 73.

- Advertisement -

وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية يوم 11 سبتمبر الجاري بمدينة فاس أيضا، وتندرج المباراتان في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس صيف 2024.