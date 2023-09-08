الجمعة, سبتمبر 8, 2023
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سعودي يثير الضجة بما فعله غيرةً على زوجته داخل سيارة (شاهد)

بعد 35 سنة زواج أبدى مواطن سعودي حبه وغيرته لزوجته بطريقة لافتة وفق فيديو تصدر منصات التواصل

كتب باسل سيد
سعودي يثير الضجة بما فعله غيرةً على زوجته داخل سيارة
سعودي يغطي نافذة السيارة غيرة على زوجته
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وطن- أثار مواطن سعودي الضجة عبر منصات التواصل، بإظهار غيرته لزوجته بطريقة غريبة حسب فيديو انتشر على منصة “إكس” (تويتر) سابقاً وسط حديث عن تمسك مواطنين بمبادئهم وغيرتهم رغم “الانفتاح” الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان لتغيير هذا الفكر.

وأظهر المقطع رجلاً قيل إنه سعودي وبجانبه زوجته وهو يغطي نافذة أمامها غيرة عليها ممن في الخارج وربما لحمايتها من أشعة الشمس أيضاً.

وحقق المقطع تعليقات وتفاعل واسع في المنصات لاسيما وأن الزوجة كانت بزيها الإسلامي الأسود المحتشم.

غيرة سعودي تثير الضجة

وعلق حساب “نفقات هيئة التفريط” على تويتر الذي شارك الفيديو: “بعد أكثر من 35 سنة من الزواج يحفظها ويغار عليها” وأضاف: “الزواج محبة ومودة وليس استعراض على وسائل التواصل”.

ولم يعرف بدقة مكان وتاريخ المقطع أو حتى حقيقة جنسية الزوج لكن يبدو أنه من الخليجين نظراً للملابس الخليجية التي كان يرتديها.

تعليق حساب بكالوريوس على الفيديو
تعليق حساب بكالوريوس على الفيديو

وعلق حساب بكالوريوس على الفيديو: “أعوذ بالله من الكتمة .. حتى الشمس ما يبونها تهب عليها” فيما تساءلت متابعة أخرى: “غيرة من وش؟ بالبر؟”.

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بين الانفتاح والتخلي عن الدين!

وفيما يتجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نحو سياسة الانفتاح ويسمح بالحفلات والاختلاط يرى المتدينون أنه يخالف أساسيات الدين في الحشمة والحفاظ على الأخلاق.

ولطالما انتقد بعض رجال الدين فعاليات أقامتها السعودية التي فتحت المجال للانفتاح عبر هيئة الترفيه والحفلات والمهرجانات التي تقام تحت شعار إصلاحات محمد بن سلمان.

ويقول سعوديون إن الأمير محمد بن سلمان الذي يزعم موالوه أنه استبدل التعصب الديني بالاعتدال بات يتخلى تماماً عن مبادئ وأصول الدين.

ففي إحدى الحفلات ظهرت المغنية (IGGY AZALEA) التي اتهمت بالتطاول على الدين الإسلامي ورسوله الكريم لتظهر في إحدى حفلات هيئة الترفيه وتعلن تلقيها عرض آخر في السعودية.

المغنية (IGGY AZALEA) التي اتهمت بالتطاول على الدين الإسلامي ورسوله الكريم لتظهر في إحدى حفلات هيئة الترفيه
المغنية (IGGY AZALEA) التي اتهمت بالتطاول على الدين الإسلامي ورسوله الكريم لتظهر في إحدى حفلات هيئة الترفيه

ولا يتعلق ذلك بأصول الدين وحسب بل حتى على المستوى الاقتصادي يشتكي رجال الأعمال أن ولي العهد يستخدم صندوق الثروة السيادية لمزاحمة القطاع الخاص.

المصدرتويتر، وطن

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