الجمعة, سبتمبر 8, 2023
الرئيسيةالهدهدداعية سعودي يثير الضجة: إسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم مسألة...
الهدهد

داعية سعودي يثير الضجة: إسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم مسألة وقت..من هو؟ (شاهد)

الداعية محمد التويم زعم رؤية منام يشير لإسلام أشهر لاعب كرة قدم ومتابعون يشيرون إلى هويته!

كتب محمد أمين ميرة
داعية سعودي يثير الضجة: إسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم مسألة وقت..من هو؟
مفسر الأحلام محمد التويم
- Advertisement -

وطن- أثار الداعية السعودي ومفسر الأحلام محمد التويم جدلاً واسعاً في منصات التواصل حين تحدث عن رؤيتين أولهما لاعب كرة قدم هو الأشهر في العالم يصلي في الحرم المكي ضمن مكة المكرمة.

وأشار التويم في فيديو عبر حسابه في سناب شات إلى أن الرؤية الثانية مشاهدة اللاعب نفسه الأشهر في عالم كرة القدم وهو يصلي في حرم المدينة.

وحول تفسير المنامين ذكر التويم: “الله أعلم سيكون إسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم قريباً ومسألة وقت وسيكون لذلك أثر كبير في العالم”.

وأضاف الداعية الذي يعرف عن نفسه مفسر منامات ولطالما أثار الجدل بتفسيراته: “يا بخت من يكون سبب في إسلام هذا الرجل”.

ضجة إسلام أشهر لاعب في العالم

وأثار التفسير ضجة واسعة في منصات التواصل وتعليقات وآراء متباينة رصدتها (وطن) على منصات التواصل ومنها تعليق حساب على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) جاء فيه: “أشهر لاعب رونالدو بإذن الله يدخل الاسلام وتعم الأفراح أرجاء المملكة”.

تعليق على اسلام أشهر لاعب في العالم
تعليق على اسلام أشهر لاعب في العالم

وكتب متعب السهلي على منصة إكس: “أغلب الناس ذهبت بالشخص أنه يكون رونالدو بسبب كلامه عن السعودية مؤخراً، ليش ما نتمنى أن المحترفين اللي قدمو للدوري السعودي أغلبهم يدخل الإسلام؟”.

- Advertisement -

والسبب في توقع العديد من المتابعين لرونالدو ذكره حساب يحمل اسم “عاشق الأهلي” وكتب فيه: “بصراحة رونالدو متسامح غير متكبر إنساني بمعنى الكلمة تشوف فيه أخلاق المسلم بار بأمه يحب المساكين متواضع غير متعالي”.

حساب عاشق الاهلي يتوقع اسلام رونالدو اشهر لاعب في العالم
حساب عاشق الاهلي يتوقع اسلام رونالدو اشهر لاعب في العالم

وأضاف الحساب ذاته عن اللاعب الملقب بالدون: “من جانا السعودية ويلعب ماتحس أنه متعالي ع الكورة وعلى اللعب بالدوري السعودي تحصله يفرح مع زملاه إذا سجلوا ويقاتل عشان يسجل
أتمنى وأتوقع أنه رونالدو والله أعلم”.

وراح آخرون لانتقاد المفسر ووصف حديثه بالفارغ وبأنه من تجار الوهم وممن “يهبد” حسب قولهم ومنهم علق: “من يصدق هبد المفسرين” وفق وصفه.

متابع يتوقع اسلام نيمار
متابع يتوقع اسلام نيمار

وتوقع متابع آخر أن يكون اللاعب هو نيمار لأن حياته متوترة عموماً ويصحى بسبب الإسلام و يسلم وفق تغريدته.

نجوم كرة استقطبتهم السعودية

وشهدت الأشهر الماضية التحاق عدد من نجوم كرة القدم من أقوى الدوريات في العالم إلى الدوري السعودي للمحترفين في مقدمتهم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنكليزي والذي لقي انتقاله جدلاً واسعة فقد اتهمه البعض بالطمع المادي بسبب العرض المغري من نادي النصر السعودي.

وبعد الدون كرت المسبحة فجاء الحديث عن انتقال البرازيلي نيمار إلى الهلال ورياض محرز إلى الأهلي وكريم بنزيمة إلى الإتحاد.

وربط البعض بين تلك الانتقالات ورؤية السعودية 2030 وخطة المملكة ما بعد النفط التي سمحت إمكانية الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

المصدرسناب شات ,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

من أجل إسرائيل.. توقيع اتفاق سكك حديدية يضم السعودية والإمارات ومجموعة العشرين قريباً

الهدهد

سعودي يثير الضجة بما فعله غيرةً على زوجته داخل سيارة (شاهد)

الهدهد

ألقتها نيريت أوفير.. كواليس أول محاضرة إسرائيلية علنية في السعودية و”رسائل قوية”

الهدهد

وثيقة حصرية تؤكد اعتقال ابن سلمان لأميرين من آل سعود مجاملة لتركي آل الشيخ (شاهد)

رياضة

المنافسة مع ميسي انتهت.. هذا ما قاله صاروخ ماديرا رونالدو عن البرغوث (فيديو)

حياتنا

عبد الباسط حمودة يهين محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. شاهد

رياضة

رونالدو ونيمار خارج القائمة.. تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2023

الهدهد

إيجي أزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية وتمزق سروالها تفضح تركي آل الشيخ مجدداً وهذا ما كشفته!

حياتنا

“ربي كما خلقتني”.. ظهور صادم لريما العنزي شبيهة جورجينا بدون مكياج

الهدهد

خليل البلوشي ألهب حماسه منافسة شرسة بين “جمل قطري وآخر إماراتي”(فيديو)

الهدهد

فيديو صادم يهزم السعودية.. فتاة تتعرى وسط الشباب من فرط حماستها

الهدهد

التطبيع السعودي الإسرائيلي.. فريدمان ينصح بايدن وابن سلمان: لا تكونا أغبياء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من أجل إسرائيل.. توقيع اتفاق سكك حديدية يضم السعودية والإمارات ومجموعة العشرين قريباً

وصفته “بأفضل من الجنس”.. الأردنية نادية صوالحة تتعرى وهي تأكل الدوناتس في فيديو قذر (شاهد)

أستراليا تثأر لنسائها من قطر بسبب التفتيش العاري لهن في مطار حمد الدولي قبل 3 أعوام.. ماذا فعلت؟!

سعودي يثير الضجة بما فعله غيرةً على زوجته داخل سيارة (شاهد)

خديجة بن قنة كما لم تشاهدها من قبل في “قفشات من داخل غرفة المكياج” (شاهد)

ما السبب الذي يجبر أمن المطار على الطلب منك اخراج اللابتوب من حقيبة السفر!

تقنية أمريكية مميزة لتفتيش أسرع داخل المطارات بمقابل مادي للمسافرين.. كيف تستفيد منها؟

هبة نور في وصلة رقص مثيرة على أنغام “بلبطة”.. هكذا حاولت ستر صدرها دون جدوى (شاهد)

الملكة رانيا في مكتبها الخاص.. هكذا تقضي يومها في العمل (شاهد)

محمد السادس يبذل قصارى جهده لإنقاذ “أخيه” علي بونغو ويقدم عرضاً لزعيم الانقلاب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC