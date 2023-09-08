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تقنية أمريكية مميزة لتفتيش أسرع داخل المطارات بمقابل مادي للمسافرين.. كيف تستفيد منها؟

تقنية PreCheck داخل المطارات الأمريكية تعد تجربة رائدة في مجال التفتيش بتقنيات أحدث وأسرع مقابل 78 دولاراً فقط

كتب محمد أمين ميرة
تقنية أمريكية مميزة لتفتيش أسرع داخل المطارات بمقابل مادي للمسافرين.. كيف تستفيد منها؟
تقنية TSA PreCheck
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وطن- تتجه إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة الأمريكية Transportation Security Administration المعروفة باختصار TSA نحو تقنية مدفوعة لعمليات تفتيش أسرع ما يوفر الوقت والإجراءات التي قد يعتبرها البعض معقدة.

وTSA هي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ولديها سلطة على أمن المسافرين في الولايات المتحدة وتأسست كرد فعل على هجمات 11 سبتمبر 2001.

وإن كنت من المسافرين عدة مرات خلال العام سيكون خيار الاشتراك بتقنية بريس جيك TSA PreCheck جيداً لك خاصة وأن المقابل 78 دولاراً فقط لخمس سنوات وفي السنوات الخمس التي تليها تصبح 70 دولاراً فقط.

تقنية بريس جيك TSA PreCheck
تقنية بريس جيك TSA PreCheck

ويشرف على البرنامج بشكل مباشر إدارة أمن النقل الأمريكية وتسمح التقنية لك بالدخول إلى خط أمني سريع في أكثر من 200 مطار في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يسافرون عبر ما يصل إلى 90 شركة طيران محلية ودولية وفق ما نقله موقع traveloffpath وترجمته (وطن).

ودخلت مؤخراً 4 شركات طيران جديدة إلى خدمة التفتيش السريع PreCheck أبرزها: شركة الطيران الفرنسية French Bee وشركة الطيران الكاريبية Cayman Airways.

مميزات الاشتراك في PreCheck

وما يميز الاشتراك بتقنية خط PreCheck الأمني هو أنك لن تضطر إلى الإجراءات الأمنية المعقدة مثل خلع الحذاء والحزام وإزالة الأجهزة الإلكترونية أو إزالة السوائل الصغيرة من الأمتعة.

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وحازت تلك التقنية على إقبال كبير من المسافرين في المطارات الأمريكية لما يصل إلى نحو 15 مليون مشترك، ورغم ذلك ليس هناك ضغط كبير على الخط الأمني حيث يبقى متفوقاً على نقاط التفتيش العادية.

ووفق traveloffpath فإن التقديرات تشير إلى أن 95 بالمئة من مستخدمي هذه التقنية يتم تفتيشهم بسرعة أكثر بخمس دقائق في الطابور من النقاط الأخرى.

وبدأت تلك التقنية العام الماضي بسعر 85 دولاراً لمدة خمس أعوام ثم تم تخفيضها هذا العام لسعر 78 وبعد خمس سنوات يمكنك تجديد الاشتراك بمبلغ 70 دولاراً فقط كما ذكرنا سابقاً.

وتجدر الإشارة إلى وجود تقنيات أخرى مثل Clear للمرور ضمن خطوط أمنية أقصر لكنها لم تحقق نجاحاً مثل PreCheck التي وصل عدد المشتركين فيها إلى 15 مليون شخص.

مميزات الاشتراك في PreCheck
مميزات الاشتراك في PreCheck

طريقة التقديم والاشتراك

وللاشتراك بتقنية TSA PreCheck يجب زيارة مركز التسجيل المتوفر في الكثير من المطارات الشهيرة بشكل شخصي وتقديم طلب هناك.

وأبرمت TSA PreCheck مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة Telos Corporation لتوفير المزيد من مراكز التسجيل ما يجعل عملية التقديم أسهل وأسرع.

وكان ينبغي على المراهقين ضمن حد عمر معين في هذه العضوية الاشتراك بحسابات خاصة بهم ضمن TSA PreCheck من أجل المرور عبر الخط الأمني السريع مع أولياء أمورهم.

لكن جرى تغيير جديد يسمح الآن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا باستخدام TSA PreCheck عند السفر مع أحد الوالدين أو الوصي ما يجعل السفر رفقة العائلة أسهل وأسرع.

يسمح الآن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا باستخدام TSA PreCheck عند السفر مع أحد الوالدين
يسمح الآن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا باستخدام TSA PreCheck عند السفر مع أحد الوالدين
المصدرموقع traveloffpath، وطن

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