الجمعة, سبتمبر 8, 2023
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تسببن بإرباك دبي.. فتيات يستعرضن بدراجاتهن النارية بتهور ورعونة وهذا مصيرهن (شاهد)

وجهت لهن تهمة قيادة مركبة بطريقة تعرِّض حياتهن وحياة الآخرين وأمنهم للخطر وعقوبة بحجز المركبات لمدة 60 يوما ومبلغ 50 ألف درهم لفك الحجز

كتب سالم حنفي
تسببن بإرباك دبي.. فتيات يستعرضن بدراجاتهن النارية بتهور ورعونة وهذا مصيرهن
فتيات يستعرضن بدراجاتهن النارية بتهور
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وطن- تمكنت شرطة دبي من ضبط مجموعة من الفتيات ظهرن وهن يقدن دراجات نارية بتهور شديد في أحد شوارع الإمارة.

وظهرت الفتيات وهن يقدن دراجاتهن النارية بسرعة جنونية ويستعرضن بها بعد التلاعب باللوحات المعدنية بهدف التخفي، مما تسببن بحالة من الإرباك في المدينة، وأثرن موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي ضدهن.

 

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي في بيان نشرته شرطة “دبي” على موقعها الرسمي، أن فرقة الضبط المرورية تمكنت “من ضبط عدد من الفتيات بعد انتشار مقطع فيديو لهن في مواقع التواصل الاجتماعي وهن يقمن بقيادة الدراجات النارية في شوارع الإمارة بتهور وبطريقة استعراضية، وبأفعال بهلوانية خطيرة كالوقوف على الدراجة والقيادة دون الإمساك بمقودها، وكذلك القيادة بعجلة واحدة، مهددات بهذا السلوك سلامتهن وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، كما أن إحداهن قامت بالتلاعب بأرقام الدراجة عن طريق طيّها تحت المقعد، ظناً منها أنها بفعلتها هذه ستتهرب من المساءلة القانونية”.

ولفت “المزروعي” إلى أن عملية البحث والتحري أسفرت عن التعرف إلى السائقات موضع الاتهام، موضحا انه بعد استدعائهن إلى الإدارة العامة للمرور اعترفن بارتكابهن لتلك الأفعال في عدة مناسبات وفي اوقات مختلفة، موضحا أنه تم حجز الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

المخالفات التي ارتكبتها الفتيات

وعن المخالفات التي تم توجيهها للفتيات، اوضح المزروعي بأنها شملت “قيادة مركبة بطريقة تعرِّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وبحسب قانون المرور الاتحادي فان قيمة مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر ألفين درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، إضافة إلى تطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل قيمة فك حجز المركبات إلى 50 ألف درهم”.

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عقوبة القيادة بتهور

ووفقا لما ورد في البيان، فقد حذر “المزروعي” سائقي الدراجات بأنواعها من “القيادة بطيش وتهور على الطرق”، كاشفا أن عقوبة القيادة بتهور على الطريق بما يهدد سلامة الآخرين هي “حجز دراجاتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم”.

المصدرشرطة دبي ,تويتر، وطن

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