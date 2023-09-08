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الملكة رانيا في مكتبها الخاص.. هكذا تقضي يومها في العمل (شاهد)

الملكة رانيا من مواليد 31 أغسطس/آب وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991 وتزوجت من الملك عبدالله الثاني في 10 يونيو/حزيران 1993.

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا في مكتبها الخاص.. هكذا تقضي يومها في العمل
الملكة رانيا العبدالله
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وطن- بالتزامن مع عيد ميلادها الـ 53 الذي احتفلت به يوم 31 أغسطس/آب الفائت، تواصل حسابات متخصصة بنشر صور العائلة الهاشمية نشر صور لم يتم تداولها سابقا من أرشيف الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ووثقت الصور التي التقطت من داخل مكتبها الخاص عام 1999، كيف تقضي الملكة رانيا يومها داخل المكتب وتمارس عملها.

وظهرت الملكة رانيا العبدالله في إحدى الصور وهي تجلس على مكتبها الخاص داخل القصر الملكي ومنهمكة في مكالمة هاتفية، في حين زينت مكتبها من خلفها بصورة لزوجها الملك عبدالله الثاني ونجلها الأكبر الأمير الحسين.

الملكة رانيا العبدالله تجلس على مكتبها الخاص داخل القصر الملكي ومنهمكة في مكالمة هاتفية
الملكة رانيا العبدالله تجلس على مكتبها الخاص داخل القصر الملكي ومنهمكة في مكالمة هاتفية

انجاز العمل

ووثقت صورة أخرى التقطت في ذات اليوم ومن زاوية مختلفة أثناء إجراء الملكة رانيا المكالمة الهاتفية، انهماكها في قراءة ومراجعة عدد من التقارير والملفات التي غطت مكتبها.

الملكة رانيا تجري مكالمة هاتفية ومنهمكة في قراءة ومراجعة التقارير
الملكة رانيا تجري مكالمة هاتفية ومنهمكة في قراءة ومراجعة التقارير

الملكة رانيا في مرحلة الطفولة

وكانت الحسابات المتخصصة بنشر صور العائلة المالكة، قد نشرت قبل أيام صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله وهي في مرحلة الطفولة.

وظهرت الملكة رانيا العبدالله في الصورة المنشورة وهي في عمر الـ6 سنوت تقريبا في حضن والدها الدكتور فيصل صدقي الياسين الذي توفي في مايو/آيار من العام الماضي.

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ووفقا للصورة التي التقطت بالأبيض والأسود والتي يصعب على الكثير التعرف عليها منها، فقط ارتدت الملكة رانيا فستانا بحمالات عريضة ممزوجا باللونين الابيض والأسود كما أظهرته الصورة.

وظهرت الملكة رانيا في الصورة بشعر قصير ذهبي اللون، دون أن تنسى أن ترسم ابتسامة عريضة لتجعل الصورة أكثر جمالا.

الملكة رانيا وهي طفلة
الملكة رانيا وهي طفلة

مولد الملكة رانيا

يشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله من مواليد 31 أغسطس/آب 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، وذلك وفقا لما أورده موقعها الرسمي على الإنترنت.

وتزوجت الملكة رانيا من الملك عبدالله الثاني حينما كان أميرا في 10 يونيو/ حزيـران عام 1993، والذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999.

المصدرانستجرام ، وطن

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