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أسما شريف منير بفستان “باربي” مثير بعد حلاقة شعرها .. ماذا جرى لها؟! (صور)

معلقون قالوا إنها تريد أنّ تبقى "ترند" بغض النظر عمّا تفعل أو الصور التي تنشرها

كتب أنس السالم
أسما شريف منير بفستان باربي
أسما شريف منير بفستان باربي بعد حلاقة شعرها
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وطن – من جديد، عادت الإعلامية المصرية أسما شريف منير لإثارة الجدل، وتصدّر الترند، بأحدث إطلالة لها على السوشال ميديا، بعدما حلقت شعرها مؤخراً، لكن هذه المرة على طريقة “باربي”.

ونشرت أسما شريف منير ألبوم صور على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه بفستان “باربي”، وقد وضعت شعراً مستعاراً، علماً أنها قد حلقت شعرها قبل فترة قصيرة.

أسما شريف منير بإطلالة باربي
أسما شريف منير بإطلالة باربي

أسما شريف منير “باربي” مثيرة .. والجمهور يهاجمها! 

ويبدو أنّ أسما شريف منير توقعت الهجوم عليها بسبب هذه الإطلالة الجريئة، فأغلقت خاصية التعليقات على ألبوم الصور في حسابها بانستغرام.

أسما شريف منير بإطلالة باربي
أسما شريف منير منعت الجمهور من التعليق على صورها بإطلالة باربي

لكن حسابات مواقع التواصل أخذت الصور، وتم تناقلها على نطاقٍ واسع، مع هجومٍ وانتقادات حادّة تعرضت لها الاعلامية المصرية .

فقال قسم من المعلقين إنها تريد أنّ تبقى “ترند”، بغض النظر عمّا تفعل، أو الصور التي تنشرها. لكن المهم لديها أن يبقى اسمها متصدراً مواقع التواصل . حسب رأيهم

أسما شريف منير بفستان باربي
أسما شريف منير بفستان باربي

واعتبر قسم آخر من المعلقين ان الاعلامية المصرية تعاني مشاكل نفسية، تدفعها لمثل هذه الاطلالات والتصرفات.

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وقبل ذلك، نشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، مجموعة صور بالمايوه خلال تواجدها في رحلةٍ مع ابنتها على شواطئ الساحل الشمالي.

أسما شريف منير بالمايوه
أسما شريف منير بالمايوه في أحدث ظهور بعد حلاقة شعرها
المصدررصد وطن - انستغرام

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