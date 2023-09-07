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حياتنا

نور الغندور ترتدي هوت شورت أبيض وحركات مثيرة جانب سيارتها الفارهة (شاهد)

فاجأت نور الغندور التي نشأت في بيئة محافظة بالكويت متابعيها قبل أيام بارتداء المايوه

كتب رفيف عبدالله
نور الغندور ترتدي هوت شورت أبيض وحركات مثيرة جانب سيارتها الفارهة (شاهد)
الفنانة المصرية نور الغندور
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وطن- أشعلت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، قلوب محبيها بجلسة تصوير جديدة مرتدية هوت شورت بجانب سيارتها الفارهة.

وزادت نور الغندور من الإثارة، بملابسها في جلسة التصوير التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

نور الغندور
نور بجانب سيارتها الفارهة

هوت شورت

حيث ظهرت نور مرتدية هوت شورت أبيض وتوب أبيض يكشف جزءاً بسيطاً من بطنها.

نور الغندور
استعرضت نور قوامها الممشوق بـ هوت شورت

وتركت النجمة المعروفة في الخليج، شعرها منسدلاً مموجاً تموجات واسعة مع ماكياج خفيف.

وكتبت نور الغندور تعليقاً باللغة الإيطالية على الصور قائلة “مساء الخير”.

نور الغندور
الفنانة نور الغندور

ارتدت المايوه من قبل

وفاجأت نور الغندور التي نشأت في بيئة محافظة بالكويت، متابعيها قبل أيام بارتداء المايوه.

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وظهرت نور في مقاطع عدة وهي تمارس السباحة، مرتدية مايوه باللون الأسود.

وحاولت نور الغندور تغطية جسدها وعدم التركيز على مفاتنها.

نور الغندور بالمايوه
حاولت نور مداراة نفسها بالمياه

من هي نور؟

ونور الغندور ممثلة مصرية مواليد 12 نوفمبر عام 1993، تعيش في الكويت وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدايتها كانت عام 2011 مذيعةً بتقديم برنامج (مطبخ إلهام) مع الفنانة إلهام الفضالة على قناة الراي، وفي 2012 قامت بتقديم حلقات برنامج (صوت السهارى) على قناة الشاهد.

وفي 2013 دخلت التمثيل عن طريق مشاركتها في مسلسل (سكن الطالبات)، من خلال دور شهد الذي حقّق لها شهرة كبيرة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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