موعد مباراة مصر و إثيوبيا القادمة والتشكيلة في تصفيات أمم أفريقيا 2024

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وطن- يلتقي منتخب مصر وإثيوبيا، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الختامية من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات.

وستقام مباراة مصر وإثيوبيا على ملعب (30 يونيو)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

بينما ستكون المباراة بتوقيت السعودية وفلسطين، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الخامسة مساءً.

وستنقل أحداث مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 6 HD) الرياضية القطرية، بتردد 11054 (v) على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2024

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت)، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب مصر ضد إثيوبيا

وسيلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة أمام إثيوبيا بتشكيلة أساسية متوقعة، في تصفيات أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع منتخب مصر: محمد هاني، علي جبر، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم ( محمد حمدي).

🔴 | منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا و تونس 🇪🇬 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم… pic.twitter.com/FGWXXIzmis — EFA.eg (@EFA) August 29, 2023

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، مروان عطية (طارق حامد)، محمود حمادة ( عمرو السولية).

مركز الهجوم: مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود تريزيجيه ( محمود عبد المنعم).

ويعتلي منتخب مصر (الفراعنة) صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات أمم أفريقيا 2024، برصيد 12 نقطة.

كما وجاء منتخب إثيوبيا المنتخب المنافس في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط حتى الآن.