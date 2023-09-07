الخميس, سبتمبر 7, 2023
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مريم حسين تتجاوز الوقاحة بصور تماثيل نسائية عارية تماماً في أوضاع جنسية صريحة! (شاهد)

مريم حسين التقت في زيارتها للقاهرة بالممثلة المثيرة للجدل جوري بكر

كتب سالم حنفي
مريم حسين تتجاوز الوقاحة بصور تماثيل نسائية عارية تماماً في أوضاع جنسية صريحة!
الممثلة المغربية مريم حسين في القاهرة
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وطن- شاركت الممثلة المغربية، مريم حسين متابعيها أجواء رحلتها السياحية لجمهورية مصر العربية مؤخرا، وما تضمنته من جولات في شوارع وأزقة القاهرة، إلا أنها استفزت عدد كثير من المتابعين بما نشرته من صور غير لائقة.

وعبر حسابها على “انستغرام“، نشرت مريم حسين صورا توثق زيارتها لمنطقة الحسين التاريخية، وكذلك جامع الأزهر الشريف.

زيارة مريم حسين لمنطقة الحسين التاريخية وجامع الأزهر الشريف
زيارة مريم حسين لمنطقة الحسين التاريخية وجامع الأزهر الشريف

وأرفقت مريم حسين الصور بتعلق قالت فيه:” القاهرة مدينة غارقة في التاريخ، وليس هناك طريقة أفضل لتجربتها من المشي في شوارعها القديمة. لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للقيام بذلك، وقد أذهلتني جمال وعظمة المباني القديمة”.

كما نشرت مريم حسين مقطع فيديو وهي تقوم بمساعدة أحد العاملين في نقش النحاس التي تشتهر بها منطقة خان الخليلي.

تماثيل عارية بإيحاءات جنسية واضحة

إلا ان مريم حسين لم تحترم قدسية المكان الذي تواجدت به، حيث يقربها على بعد امتار الجامح الحسين ولذي يبعد خطوت عن الجامع الازهر، لتعود لجرأتها المعهودة.

وفي هذا السياق، نشرت مريم حسين صورة لمجموعة من التماثيل النسائية العارية تماما والتي كشفت عن الاعضاء التناسلية للتماثيل بشكل واضح.

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وأظهرت الصورة تمثالا لسيدة عارية تماما بصدر مكشفة في حين بدت ملامح عضوها التناسلي واضحة بشكل كبير.

كما أظهرت لصورة أيضا سيدة عارية تماما وهي تجلس في حوض استحمام.

وأظهرت االصورة أيضا التي نشرتها مريم حسين بلا خجل، تمثالا لسيدة عاريا تماما ايضا ونئمة على بطنها ومتكئة على يديها متخذة وضعا جنسيا.

نشرت مريم حسين تمثالا لسيدة عارية
نشرت مريم حسين تمثالا لسيدة عارية

لقاء مع جوري بكر

وفي ختام ألبوم الصور التي توثق رحلتها للقاهرة، نشرت مريم حسين صورة لها أثناء لقائها بالفنانة المصرية جوري بكر التي أثارت جدلا كبيرا خلال مشاركتها الاخيرة في مسلسل “جعفر العمدة” الذي أذيع في شهر رمضان الفائت.

لقاء مريم حسين مع جوري بكر
لقاء مريم حسين مع جوري بكر
المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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