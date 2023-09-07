ماذا حدث لـ جورج وسوف بعد انفجار إطار سيارته في حادث مروع؟!

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وطن- انتشرت أخبار حول تعرض الفنان السوري جورج وسوف، إلى حادث سير على طريق البداوي شمال لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سيارة جورج وسوف، انزلقت على الطريق في حفرة على وصلة الاوتوستراد الجديد في منطقة البداوي. مما أدى إلى انفجار إطار السيارة.

لا صحة للأمر

لكن مايا مطر، مديرة أعمال جورج وسوف، نفت الأمر، مؤكدة أن سلطان الطرب بخير.

وأوضحت مايا مطر تفاصيل ما حدث قائلة في مداخلة عبر قناة “الجديد“: “سيارة جورج وقفت جانب الطريق لتغيير الإطار فقط”.

وتابعت: ” لا صحة لأي من الاخبار التي تتحدث عن تعرضه لحادث سير”.

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عطل تقني

كما أكدت صحيفة النهار أن الوسوف بألف خير، وما حصل معه مجرد عطل تقني في السيارة التي كانت تقله. مما اضطرهم إلى ركنها جانباً والتوقّف لمعالجة الخلل.