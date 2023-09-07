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حياتنا

ماذا حدث لـ جورج وسوف بعد انفجار إطار سيارته في حادث مروع؟!

أوضحت مايا مطر مديرة أعمال جورج وسوف تفاصيل حادث السير الذي تعرض له وما حدث على طريق البداوي

كتب رفيف عبدالله
ماذا حدث لـ جورج وسوف بعد انفجار إطار سيارته في حادث مروع؟!
المطرب السوري جورج وسوف
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وطن- انتشرت أخبار حول تعرض الفنان السوري جورج وسوف، إلى حادث سير على طريق البداوي شمال لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سيارة جورج وسوف، انزلقت على الطريق في حفرة على وصلة الاوتوستراد الجديد في منطقة البداوي. مما أدى إلى انفجار إطار السيارة.

حادث جورج وسوف
صفحة إخبارية لبنانية نشرت الخبر

 

لا صحة للأمر

لكن مايا مطر، مديرة أعمال جورج وسوف، نفت الأمر، مؤكدة أن سلطان الطرب بخير.

حادث جورج وسوف
جورج وسوف

وأوضحت مايا مطر تفاصيل ما حدث قائلة في مداخلة عبر قناة “الجديد“: “سيارة جورج وقفت جانب الطريق لتغيير الإطار فقط”.

وتابعت: ” لا صحة لأي من الاخبار التي تتحدث عن تعرضه لحادث سير”.

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حادث جورج وسوف
جورج وسوف

عطل تقني

كما أكدت صحيفة النهار أن الوسوف بألف خير، وما حصل معه مجرد عطل تقني في السيارة التي كانت تقله. مما اضطرهم إلى ركنها جانباً والتوقّف لمعالجة الخلل.

المصدررصد ومتابعة وطن

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