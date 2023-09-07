لجين يعقوب.. إطلالة مثيرة لملكة البحرين ذات الـ19 عاما (شاهد)

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وطن- توّجت البحرينية الأمريكية “لجين يعقوب” بلقب ملكة جمال البحرين 2023، بعد سنة من حصولها على المركز الثاني في المسابقة ذاتها العام الماضي.

وجاء اختيار لجين في مسابقات جمال الكون العالمية، خلفًا لإيفلين عبدالله ولمنار نديم الدياني، التي دخلت التاريخ كأول ملكة جمال تمثل البحرين دوليًا.

وتعد لجين يعقوب ثالث وأصغر مشاركة من البحرين، في مسابقة ملكة جمال الكون 2023.

وبحسب وسائل إعلام بحرينية تفوّقت لجين، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية وتبلغ من العمر 19 عامًا، على 8 متسابقات أخريات، ومن المقرر أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي تقام في السلفادور نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لجين يعقوب أثارت إعجاب لجنة التحكيم

وقالت منظمة المسابقة، التي يطلق عليها “ملكة جمال الكون البحرين”، إن لجين يعقوب أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.

ونشرت المنظمة على حسابها في انستغرام صوراً عدة للملكة أثناء تتويجها.

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وقالت صحيفة “الأيام” البحرينية إن لجين حصلت على القلب بعد وصولها مع 7 فتيات للمرحلة النهائية بعد تصفيات صعبة وشاقة، إذ استطاعت تخطّي كل المراحل والتصفيات والوصول للمرحلة الأخيرة من بين 300 مشاركة.

والفتيات الـ7 اللاتي وصلنا للمرحلة النهائية هم: مريم ناجي 26 سنة، لجين يعقوب 19، ميري محمد 28 سنة، نيفين أبوزيد 24 سنة، منّة الله حسين 20 سنة، توهينا كارول 28 سنة، أدفيتا شيتي 28 سنة.

وستمثل لجين يعقوب البحرين، بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون الثانية والسبعين.

يذكر أن لجين هي ممثلة وعارضة أزياء، نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحصلت على المركز الثاني العام الماضي في مسابقة “ملكة جمال الكون البحرين 2022”.

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