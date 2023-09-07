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كاظم الساهر يبكي في عزاء صديقه كريم العراقي! (شاهد)

كريم العراقي توفي عن عمر ناهز الـ68 عاما متأثرا بمرض السرطان

كتب سالم حنفي
كاظم الساهر يبكي في عزاء صديقه كريم العراقي!
كاظم الساهر يبكي في عزاء كريم العراقي
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وطن- أظهر مقطع فيديو مؤثر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان العراقي كاظم الساهر وهو يبكي متأثرا بوفاة صديقه الشاعر، كريم العراقي.

وظهر الفنان كاظم الساهر وهو يقدم التعازي لعائلة الشاعر الراحل في أبوظبي، حيث لم يتمالك حتى نزلت دموعه تأثرا ببكاء سيدة وفتاة (يبدو أنها ابنة كريم العراقي).

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الفنان كاظم الساهر وهو يقوم بمسح دموعه بشكل سريع، فيما بدت عليه علامات الحزن الشديد على أحد أصدقائه الأعزاء على قلبه.

ومن المعروف أن الشاعر الغنائي كريم العراقي، يُعد أحد أبرز كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية، وقد ترك بصمة كبيرة في الفن العراقي، عبر قصائده التي حققت شهرة بأصوات أكبر مطربي العالم العربي.

التعاون بين كاظم الساهر وكريم العراقي

وكان أبرز فناني العالم العربي الذي تعامل معه هو كاظم الساهر الذي جمعته علاقة استثنائية مع كريم العراقي حيث تعاونا في اول عمل غنائي بعنوان “شجاها الناس” وهي أغنية المقدمة للمسلسل العراقي “نادية”، الذي صدر عام ١٩٨٨.

ثمّ توالت التعاونات منها “يا مدلل”، “كثر الحديث”، “كان صديقي”، “عيد وحب”، التي أصبحت كنشيد في المناسبات العراقية الرسمية وحفلات الزفاف والحفلات. ايضًا أغنية “باب الجار”، وأغنية “ها حبيبي”، “بغداد” وغيرها الكثير.

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كاظم الساهر ينعى كريم العراقي

وقد استمر كاظم الساهر بالاطمئنان على رفيق دربه خلال فترة تواجده في المستشفى وزيارته وقد نعاه عند رحيله بالقول: “الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

كاظم الساهر ينعى كريم العراقي
كاظم الساهر ينعى كريم العراقي

وكان الشاعر كريم العراقي قد توفي فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما في احد مستشفيات أبو ظبي بعد معاناة مع مرض السرطان.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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