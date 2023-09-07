“عدو مستتر”.. موقع يمني مدعوم إماراتيا يشيطن سلطنة عمان بمزاعم خطيرة

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وطن- شن موقع “شبوة برس” اليمني المدعوم من الإمارات، هجوماً لاذعاً على سلطنة عمان، زاعما أنها لم تعد وسيطاً بل تهدف إلى خلط الأوراق وإضعاف جنوب اليمن.

وحسبما رصدته (وطن) ادعى الموقع الذي يدار من محافظة شبوة النفطية الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، أن سلطنة عمان “باتت منخرطة بمخطط لإعادة الترتيب القسري للبيت الجنوبي والعبث باستقرار المعادلات في المنطقة”.

ونقل المصدر الذي هاجم سلطنة عمان عن الكاتب خالد سلمان قوله، إن السلطنة استضافت لقاءاً في مسقط ضم الشيخ “الحريزي” عن المهرة، وأمين العكيمي، عن إخوان اليمن وأبو العوجاء.

موقع يمني يهاجم سلطنة عمان

ويمثل “أبو العوجاء” وفق وصف الموقع “تنظيمات علي محسن السرية والعلنية كالمنطقة العسكرية الأولى التي تعد مظلة الإرهاب ومصدر تمويله”.

واتهم الكاتب الذي نقل عنه الموقع اليمني المدعوم من الإمارات، سلطنة عمان بالمشاركة في تمزيق وحدة اليمن وخاصة حضرموت “عبر مجلس وطني مسلوق في الرياض وفق مخطط يتسق مع التوجه العام لقيادة التحالف” حسب زعمه.

كما تحدث الكاتب وموقع “شبوة” الذي يروج له ويتبنى أفكاره، عن خطة لمعركة تجاه القضية الجنوبية ومشروع الانتقالي السياسي وينبع ذلك في خوف الأطراف المتآمرة على مصالحها ضمن مناطق إنتاج وتصدير النفط والغاز.

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وانتقد المصدر ما وصفه بـ “بطء المجلس الانتقالي في قطع الطريق أمام تلك المشاريع مع ارتفاع وتيرة تفريخ الكيانات التي تعمل على تقطيع الجغرافيا الجنوبية”.

موقع تدعمه الإمارات

وفي متابعة بسيطة لأخبار موقع “شبوة برس” ستجد التبعية الواضحة للإمارات ونقل أخبارها بطريقة الإعلام الإماراتي الرسمي الخاضع لسيطرة حكومة أبوظبي.

جنون الميليشيا الإماراتية

وبالتزامن مع إعلانه التقدم في مناطق جنوبي البلاد وآخرها معسكر في محافظة أبين تتواصل التقارير الواردة التي تؤكد وقوع انتهاكات كبيرة من المجلس الانتقالي الإماراتي جنوبي اليمن.

وحسبما نقلته وكالة الأناضول ذكر مدير عام شرطة محافظة أبين علي الذيب بأن القوات الانتقالية تواصل التقدم نحو مناطق نائية في الشعب والوديان التي تحتضن تنظيم القاعدة وفق زعمه.

ومحافظة شبوة وعدن وسقطرى ومعظم أجزاء أبين تخضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله ويحاضر في وحدة البلاد في ذات الوقت!

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت توسع المجلس الانتقالي في إنشاء سجون ضمن مناطق سيطرتها وارتكاب جرائم تعذيب واسعة فيها.