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صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟ (شاهد)

آخر ظهور للملك محمد السادس في المغرب كان يوم 31 يوليو تموز خلال حفل تخرج ضباط من جميع أجهزة الامن والقوات المسلحة عقب احتفاله بالذكرى الرابعة والعشرين لتوليه العرش

كتب سالم حنفي
صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟
ملك المغرب محمد السادس
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وطن- نشر الإعلامي الجزائري ومقدم البرامج في التلفزيون الجزائري الرسمي، ريان عثماني، صورة صادمة لآخر ظهور للملك المغربي محمد السادس.

ووفقا للصورة التي لم يتم تحديد مكان التقاطها والتي أوضح “عثماني” بأنها ليست رسمية وتم تصويرها بطريقة خاطفة، يبدو أن محمد السادس قد تأثر بشدة من مرضه.

وأظهرت الصورة التي التقطت بشكل جانبي علامات توحي وكأنه في الثمانينيات من عمره رغم انه لم يتجاوز الستين.

وظهر الملك محمد السادس في حالة ضعف ووهن شديدين، حيث بدا خده الأيسر وكأنه عظم يغطيه الجلد فقط، ما يدلل على تأثره الشديد بالمرض.

تعليق الناشط عثماني على صورة خاطفة للملك محمد السادس
تعليق الناشط عثماني على صورة خاطفة للملك محمد السادس
صورة مسربة لمحمد السادس
صورة مسربة لمحمد السادس

وعلى الرغم من حالة الكره التي يضمرها المغردون الجزائريون للملك المغربي محمد السادس، إلا ان ظهورها على هذه الهيئة أثار تعاطفا غير مسبوق معه، حيث أقدمت غالبية التعليقات التي وردت على الصورة والتي تجاوت المئة تعليق بالدعاء له بالشفاء.

ولم يفصح الإعلامي الجزائري رين عثماني عن مكان التقاط هذه الصورة، في حين أن الملك محمد السادس متواجد حاليا في فرنسا الت وصلها الجمعة بشكل مفااجئ ودون إعلان مسبق.

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محمد السادس يصل باريس في زيارة خاصة

وفي هذا السياق، قال موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية أن زيارة ملك المغرب محمد السادس لفرنسا في رحلة وصفت بالخاصة ربما تخفي ورائها زيارة لوالدته للا لطيفة التي أعلن في وقت سابق بأنها تعاني من المرض.

محمد السادس يعاني من الساركويد

يشار إلى ان محمد السادس يعاني من مضاعفات مرض “الساركويد” الذي أنهك جسده، وهو مرض مناعي ذاتي غير شائع يظهر في أكثر من 90٪ من الحالات المصابة بمشاكل حادة في الرئة.

ووفقا للخبراء الخبراء فإن تسعة من كل عشر حالات مصابة بالساركويد تتأثر الرئتان بالمرض، ومع ذلك، فإن ثلث المصابين فقط يعانون من أعراض مثل السعال الجاف المستمر وضيق التنفس وانزعاج الصدر أو الألم، في حين انه نادرًا ما يتم اكتشاف إصابة القلب أثناء المتابعة الطبية لأنه نادرا ما يسبب الأعراض.

أعراض مرض محمد السادس

ولفت موقع “أفريك” في تقرير سابق له، انه في حالة مثل حالة محمد السادس، تتمثل المظاهر المحتملة للمرض في خفقان القلب ، واضطراب ضربات القلب ، وألم في الصدر ، وضيق في التنفس ، وتوعك عام، كما يحدث أيضًا أن يعاني من وذمة في الأطراف السفلية، حيث تشير العمليات المختلفة التي خضع لها محمد السادس إلى أن الملك المغربي يعاني من هذا الشكل الأخير .

أخر ظهور للملك محمد السادس في المغرب

يشار إلى أن آخر ظهور للعاهل المغربي محمد السادس كان يوم 31 يوليو/تموز الماضي أثناء قيامه بالمشاركة بحفل تخريج ضباط أفواج 2020 و2021 و2022، و2023 المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وأيضاً ضباط الصف الذين ترقوا في درجة ضابط ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية.

ظهور الملك محمد السادس في المغرب أثناء قيامه بالمشاركة بحفل تخريج ضباط
ظهور الملك محمد السادس في المغرب أثناء قيامه بالمشاركة بحفل تخريج ضباط

وجاء ذلك بعد ساعت قليلة من انتهاء مراسم الاستقبال التي أقامها الملك محمد السادس في القصر الملكي بتطوان بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، قبل أن يعلن القصر الملكي عن توجهه لمدينة الحسيمة الساحلة لقضاء أجازة، لتنقطع أخباره بعدها حتى الكشف عن سفره لباريس يوم الجمعة الماضي.

المصدرتوتير، موقع أفريك، رصد وتحرير وطن

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