الجمعة, سبتمبر 8, 2023
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رياضة

سيرجيو راموس يكشف سبب رحيله عن باريس بعد عودته إلى إشبيلية

راموس: أتيحت لي الفرصة في الاستمرار مع باريس ولكن أمور تؤكد لك بأن التجربة قد انتهت

كتب فارس أبو شيحة
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس لاعب نادي إشبيلية
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وطن- كشف النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس 37 عاماً، سبب رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نهاية الموسم الماضي، بعد عودته مع ختام سوق الانتقالات الصيفية إلى صفوف ناديه الأم إشبيلية الإسباني.

وقال لاعب نادي إشبيلية الجديد راموس، أثناء مؤتمر تقديمه نشرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، ” أنا شخص تتحكم فيه عواطفه وأحاسيسه”.

سبب رحيل راموس عن باريس

وأضاف راموس، ” إذا اخترت مشروعاً، ولذلك فإنني أثق وأؤمن به حقاً، في باريس أتيحت لي الفرصة في الاستمرار مع الفريق”.

كما واستكمل، ” في بعض الأحيان، تتضح لك أمور أخرى، تؤكد من خلالها بأن التجربة قد انتهت”.

وختم حديثه بشأن عودته إلى نادي إشبيلية، ” الأمر لا يتعلق بالمال أو العقد أو عدد السنوات، إنه شأن رياضي يتعلق بالفلسفة والعقلية”.

وكان المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، قد عاد إلى صفوف نادي إشبيلية (الأندلسي) بعد 18 عاماً من الرحيل عن صفوف نادي الأم.

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وارتبط اسم الإسباني راموس في الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، بصفقة تجاوزت 15 مليون يورو، إلا أن اللاعب قرر العودة إلى نادي إشبيلية الإسباني مع أجل إنهاء مسيرته هناك.

اللاعب راموس
الإسباني راموس لاعب نادي إشبيلية الإسباني

من هو اللاعب سيرجيو راموس؟!

سيرخيو راموس غارسيا، لاعب كرة قدم إسباني محترف، من مواليد عام 1986، يلعب في مركز قلب الدفاع.

بدأ راموس مسيرته الكروية مع نادي إشبيلية عام 1996، لينتقل بعدها إلى نادي ريال مدريد عام 2005. وبعدها إلى باريس سان جيرمان في عام 2021، ثم قرار العودة إلى إشبيلية هذا الصيف.

راموس لاعب باريس سابق
النجم الإسباني سيرجيو راموس

يذكر بأن عقد الإسباني راموس مع نادي إشبيلية ساري المفعول حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + صحيفة ليكيب الفرنسية

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