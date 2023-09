رونالدو ونيمار خارج القائمة.. تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2023

- Advertisement -

وطن- أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية العالمية، عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2023، الأربعاء، التي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والبرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي، وتواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد غيابه العام الماضي.

ووفق التوقعات فإن الأكثر حظاً لنيل الكرة الذهبية لعام 2023، الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي القريب من التتويج بالكرة الذهبية الثامنة في مشواره الكروي، إلى جانب النرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني الأخر جوليان ألفاريز لاعبي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

المرشحين للكرة الذهبية 2023

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وفق ما نشرته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، كما يلي:

ليونيل ميسي ( إنتر ميامي).

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

جوسكفو جفارديول (مانشستر سيتي).

جمال موسيالا (بايرن ميونخ).

كريم بنزيما (الاتحاد السعودي).

محمد صلاح (ليفربول).

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد).

بوكايو ساكا (أرسنال).

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

جود بيلينغهام (ريال مدريد).

راندال كولو مواني ( باريس سان جيرمان).

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي).

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

روبن دياز (مانشستر سيتي).

مارتن أوديجارد (أرسنال).

إلكاي غوندوغان (أرسنال).

ياسين بونو (الهلال السعودي).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

رودري (مانشستر سيتي).

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

لاوتارو مارتينيز ( إنتر ميلان).

فيتكتور أوسيمن (نابولي).

هاري كين ( بايرن ميونخ).

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيم مين جاي (بايرن ميونخ).

المرشحين لجائزة أفضل حارس كرة قدم لعام 2023

ياسين بونو (الهلال السعودي).

تيبو كورتوا (ريال مدريد).

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

مايك ماينان (ميلان).

تير شتيغن (برشلونة).

إيدرسون (مانشستر سيتي).

Here is the first part of the 2023 Yachine Trophy nominees…

أندري أونانا (مانشستر يونايتد).

آرون رامسديل (أرسنال).

دومينيك ليفاكوفيتش (فنار باغجه).

برايس سامبا (أولمبيك مارسيليا).

المرشحين لجائزة أفضل لاعب تحت عام 21 لعام 2023

جود بيلينغهام (ريال مدريد).

جافي (برشلونة).

بيدري (برشلونة).

جمال موسيالا (بايرن ميونخ).

أليخاندرو بالدي (برشلونة).

إدوارود كامافينغا (ريال مدريد).

راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد).

إيلي واهي (مونبلييه).

تشافي سيمونز (باريس سان جيرمان).

أنطونيو سيلفا (بنفيكا).

ومن المقرر أن يكشف عن هوية الفائزين بتلك الجوائز والكشف عن هوية صاحب الكرة الذهبية 2023 في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية (باريس) في ال30 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.