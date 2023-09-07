رغم بلوغها 53 عاما.. جمال لافت للملكة رانيا في إطلالة صيفية جديدة

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وطن- لفتت زوجة الملك الأردني عبدالله الثاني والسيدة الأولى في الأردن الملكة رانيا العبدالله، الأنظار بإطلالة صيفية جديدة حسب مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي في “انستغرام queenrania”.

والتقت زوجة العاهل الأردني عدداً من الشباب الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة في مركز أعمال “ذي أوفيس The Office”، واستمعت لشرح عن فكرة نشاطاتهم وما يقدمونه من إنجازات.

وظهرت الملكة رانيا، بإطلالة صيفية لافتة اعتمدت فيها على تنورة متوسطة الطول من الكريب بلون “بيبي بلو” من ماركة “جوزيف فاشون”.

الملكة رانيا بإطلالة صيفية مميزة

ونسقت الملكة العبدالله مع التنورة بلوزة بيضاء ذات أكمام قصيرة، مع حزام أخضر وحذاء بكعب عال من “جيمي شو” من الجلد الأبيض وحقيبة من ماركة LOEWE.

وجاءت حقيبة الملكة رانيا زوجة الملك الأردني عبدالله الثاني، بتصميم ناعم يتماشى مع باقي تفاصيل إطلالتها الصيفية اللافتة ومعها ارتدت نظارة شمسية بإطار رمادي.

وتعد الملكة رانيا العبدالله، من رائدات الجمال والأناقة حول العالم، وتطل دائما برشاقة ومستوى جمال عالي، رغم بلوغها سن الـ53 عاما، حيث كانت تحتفي منذ أيام بعيد ميلادها.

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وتحدث الشباب الرياديون الذين التقت فيهم الملكة رانيا، عن مشاريعهم المتنوعة بين الفنون والحرف اليدوية والتغذية الصحية ومستلزمات رياضية.

كما تحدثوا عن تطوير التطبيقات وخدمات الصحة النفسية والمجوهرات والتسويق والسياحة والتصميم وغيرها، وفق ما نقله موقع “رؤيا” الأردني.

وخلال اللقاء جرى تقديم شرح عن فكرة مراكز الأعمال في عمان، وما تقدمه من حلول لتحديات الشركات الناشئة مثل الغلاء والتكاليف المرتفعة.

وتعد تلك المراكز أحد الحلول المهمة لتوفير احتياجات المستخدمين، من متطلبات المساحة المكتبية المتغيرة والمستلزمات المختلفة.

الملك والملكة يكرمان أوائل الثانوية العامة

وكانت الملكة رانيا والملك عبدالله الثاني قد أطلا معاً قبل ساعات من ظهورها الأخير، في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ضمن قصر الحسينية في الأردن.

وقدم الملك وزوجته الملكة رانيا، التهنئة للطلاب على تفوقهم مع أحاديث عن الخطط المستقبلية لمواصلة التعليم والتخصصات الأكاديمية والتقنية التي سيجري اختيارها.