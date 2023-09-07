توفيق شرف الدين “الصندوق الأسود” لقيس سعيد.. حديثه في المحكمة سيكشف المستور

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وطن- قضيتان ضد وزير الداخلية السابق في تونس توفيق شرف الدين، يواجههما أمام المحاكم الفرنسية وفق ما أعلنه عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، ويوصف شرف الدين دائما بأنه “الصندوق الأسود” للرئيس قيس سعيد.

وذكر “الكيلاني” أنه تم تقديم شكايتين لدى القضاء الفرنسي بحق شرف الدين تتعلق بجرائم تعذيب وقمع وخطف، وإحدى الشكاوى تم تقديمها من أسرة وزير العدل السابق نور الدين البحيري.

ويبدو أن ذلك قد يكشف الكثير من المتورطين الشركاء مع “شرف الدين” خلال فترة حكمه، وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيد في حال حصول تحقيق جدي من السلطات الفرنسية.

وتتعلق الشكايتين بإيقاف “نور البحيري” والقاضي “بشير العكرمي”، وتعذيبهما من قبل الأجهزة الأمنية، وبعدها القيام بتهريبه من قبل النظام التونسي، وفق ما تحدثت عنه منصات إعلامية تونسية.

تهريب توفيق شرف الدين

وكانت منصة “Politiket” قد وصفت وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، بالصندوق الأسود للمنقلب قيس سعيد، وقالت إنه مجرم تلاحقه قضايا تآمر.

‌ تهريب توفيق شرف الدين.. الصندوق الأسود للمنقلب قيس سعيد ، مجرم تلاحقه قضايا تآمر، وحديثه في المحكمة قد يفضح الكثير.. لذلك وجب تهريبه على أن يسكت حين يستقر في الخارج، كما فعلت نادية عكاشة من قبل. الصحفية الاستقصائية شهرزاد عكاشة، كشفت أن شرف الدين انتقل للإقامة لدى عائلة… pic.twitter.com/oWZduVGJmA — Politiket (@PolitiketAr) August 28, 2023

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وأوضحت المنصة أن تهريبه كان مقصوداً من النظام التونسي الحالي، للصمت عن قضايا كثيرة مثلما فعلت مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد نادية عكاشة.

وكان اسم نادية عكاشة قد ورد ضمن قائمة تتهمها بالتآمر على أمن الدولة، وهو ما أدى لحملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، فكان توفيق شرف الدين أحد الشركاء الذين ورطوا تونس داخلياً وخارجياً حسب منصة Politiket .

توفيق شرف الدين ورط تونس في الداخل والخارج وهو من قام بفبركة ملف التآمر..‌ عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب دليلة مصدق تؤكد أن المجرم توفيق شرف الدين هو وراء اختلاق ملف التآمر المزعومة وتوريط تونس داخليا وخارجيا.. دليلة مصدق

عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين… pic.twitter.com/C4bJzH7xLK — Politiket (@PolitiketAr) September 6, 2023

وردت نادية آنذاك في 31 أيار/مايو 2023 بأن هناك حملة لتشويهها معلقة: “الخزي والعار لفشلة دأبوا على فبركة وتلفيق وتشويه كلما ضاقت عليهم الدوائر واستعصى عليهم إيجاد حلول”.

وادعى حساب “قهواجي الداخلية” على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بأن من وصفها “عصابة المنقلب قيس سعيد وعلى رأسها المنقلب نفسه تلاحق وزير دخليته توفيق لا شرف ولادين والحالي كمال الفقي قضايا دولية وعقوبات خطيرة لما اقترفوه من جرائم جسيمة في حق الدولة التونسية والشعب التونسي” وفق تعبيره.

‌ تلاحق عصابة المنقلب قيس سعيد وعلى رأسها المنقلب نفسه ووزيري داخليته السابق توفيق لا شرف لا دين والحالي كمال الفقي قضايا دولية وعقوبات خطيرة لما اقترفوه من جرائم جسيمة في حق الدولة التونسية والشعب التونسي.. توفيق شرف الدين بعد أن فر من تونس إلى فرنسا محتميا بالمنقلب وعصابته pic.twitter.com/Ra5QipabbM — قهواجي الداخلية (@khawajdak) September 7, 2023

وزعم الحساب أن وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، فر إلى فرنسا محتمياً بالمنقلب وعصابته التي بدأت بملاحقته لاحقاً والانقلاب عليه.

حملات اعتقال مستمرة

وشنت سلطات قيس سعيد في الآونة الأخيرة حملات اعتقال جديدة ضد قيادات بارزة في حركة النهضة التونسية واعتقلت السلطات -الثلاثاء الماضي- منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، وهو الرجل المكلف برئاسة الحركة بالوكالة بدلا من زعيمها المعتقل راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.

كما اعتقلت في ذات الوقت رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، بعد أن وضعته قبل نحو أسبوع قيد الإقامة الجبرية.

ونظمت قوى معارضة، منها التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب العمال، وغيرها اليوم، الخميس 7 أيلول/سبتمبر، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين.