الخميس, سبتمبر 7, 2023
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توفيق شرف الدين “الصندوق الأسود” لقيس سعيد.. حديثه في المحكمة سيكشف المستور

وزير الداخلية التونسي السابق توفيق شرف الدين، الذي كان شريك قيس سعيد في السلطة يواجه أمام القضاء الفرنسي شكاوى قمع وخطف وتعذيب

كتب محمد أمين ميرة
توفيق شرف الدين وقيس سعيد
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وطن- قضيتان ضد وزير الداخلية السابق في تونس توفيق شرف الدين، يواجههما أمام المحاكم الفرنسية وفق ما أعلنه عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، ويوصف شرف الدين دائما بأنه “الصندوق الأسود” للرئيس قيس سعيد.

وذكر “الكيلاني” أنه تم تقديم شكايتين لدى القضاء الفرنسي بحق شرف الدين تتعلق بجرائم تعذيب وقمع وخطف، وإحدى الشكاوى تم تقديمها من أسرة وزير العدل السابق نور الدين البحيري.

ويبدو أن ذلك قد يكشف الكثير من المتورطين الشركاء مع “شرف الدين” خلال فترة حكمه، وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيد في حال حصول تحقيق جدي من السلطات الفرنسية.

وتتعلق الشكايتين بإيقاف “نور البحيري” والقاضي “بشير العكرمي”، وتعذيبهما من قبل الأجهزة الأمنية، وبعدها القيام بتهريبه من قبل النظام التونسي، وفق ما تحدثت عنه منصات إعلامية تونسية.

توفيق شرف الدين الصندوق الأسود لقيس سعيد
توفيق شرف الدين الصندوق الأسود لقيس سعيد

تهريب توفيق شرف الدين

وكانت منصة “Politiket” قد وصفت وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، بالصندوق الأسود للمنقلب قيس سعيد، وقالت إنه مجرم تلاحقه قضايا تآمر.

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وأوضحت المنصة أن تهريبه كان مقصوداً من النظام التونسي الحالي، للصمت عن قضايا كثيرة مثلما فعلت مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد نادية عكاشة.

مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد نادية عكاشة
مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد نادية عكاشة

وكان اسم نادية عكاشة قد ورد ضمن قائمة تتهمها بالتآمر على أمن الدولة، وهو ما أدى لحملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، فكان توفيق شرف الدين أحد الشركاء الذين ورطوا تونس داخلياً وخارجياً حسب منصة Politiket .

وردت نادية آنذاك في 31 أيار/مايو 2023 بأن هناك حملة لتشويهها معلقة: “الخزي والعار لفشلة دأبوا على فبركة وتلفيق وتشويه كلما ضاقت عليهم الدوائر واستعصى عليهم إيجاد حلول”.

وادعى حساب “قهواجي الداخلية” على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بأن من وصفها “عصابة المنقلب قيس سعيد وعلى رأسها المنقلب نفسه تلاحق وزير دخليته توفيق لا شرف ولادين والحالي كمال الفقي قضايا دولية وعقوبات خطيرة لما اقترفوه من جرائم جسيمة في حق الدولة التونسية والشعب التونسي” وفق تعبيره.

وزعم الحساب أن وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، فر إلى فرنسا محتمياً بالمنقلب وعصابته التي بدأت بملاحقته لاحقاً والانقلاب عليه.

حملات اعتقال مستمرة

وشنت سلطات قيس سعيد في الآونة الأخيرة حملات اعتقال جديدة ضد قيادات بارزة في حركة النهضة التونسية واعتقلت السلطات -الثلاثاء الماضي- منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، وهو الرجل المكلف برئاسة الحركة بالوكالة بدلا من زعيمها المعتقل راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.

اعتقال الرئيس المؤقت لحركة النهضة.. شرطة قيس سعيّد تقمع معارضيه (تقرير)
اعتقال الرئيس المؤقت لحركة النهضة منذر الونيسي

كما اعتقلت في ذات الوقت رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، بعد أن وضعته قبل نحو أسبوع قيد الإقامة الجبرية.

ونظمت قوى معارضة، منها التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب العمال، وغيرها اليوم، الخميس 7 أيلول/سبتمبر، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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