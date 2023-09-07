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تفاصيل هروب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة في دبي

رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، قال إن اللاعب تواجد رفقة زملاءه في مطار دبي ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة، عقب نهاية معسكر المنتخب الذي أقيم مؤخرا في قيرغيزستان ثم اختفى

كتب خالد الأحمد
تفاصيل هروب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة في دبي
سيف شكري
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وطن- في ثالث حالة من نوعها خلال أشهر قليلة، أفادت وسائل إعلام مصرية عن هروب “سيف شكري” لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة تحت 23 سنة، في مطار دبي “ترانزيت”، خلال العودة من معسكر المنتخب في قيرغيستان استعدادا لبطولة العالم.

وقرر سيف الدين شكري، مغادرة بعثة الفراعنة في “قيرغيستان” دون إخبار المدير الفني أو المسؤولين عن المعسكر، أثناء رحلة العودة إلى القاهرة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان من المقرر أن يشارك اللاعب سيف الدين شكري في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية، المقرر إقامتها خلال الفترة، من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري، في مدينة هيراكليون باليونان.

هروب سيف شكري في دبي.. ما القصة؟

وشهدت الفترة الماضية أزمات ومشاكل عديدة داخل اتحاد المصارعة، أبرزها هروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة أثناء مشاركته مع المنتخب في بطولة أفريقيا بتونس، في أيار مايو الماضي.

وغادر بغدودة (22 عاما)، معسكر المنتخب المصري في تونس بعدما شارك في البطولة، وحصد المركز الثاني في منافسات وزن 63 كيلو غرام.

وأدت تلك الحادثة حينها إلى إحالة مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة.

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كما سجل اتحاد المصارعة أيضا واقعة هروب لاعب منتخب الناشئين محمد عصام، بعد ختام مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم بإيطاليا.

هروب سيف شكري في دبي.. ما القصة؟
هروب سيف شكري في دبي.. ما القصة؟

اتحاد المصارعة يعلق

وفي واقعة الهروب الجديدة قال اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة لموقع “ القاهرة 24“، إن اللاعب تواجد رفقة زملاءه في مطار دبي ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة، عقب نهاية معسكر المنتخب الذي أقيم مؤخرا في قيرغيزستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة ثم اختفى.

وأضاف نوار للمصدر ذاته: نحن الآن بصدد البحث عن اللاعب والتحقق من كونه غادر الفريق أو ضل طريقه في المطار، نتواصل الآن مع إدارة البعثة في المطار لتبين الحقيقة.

بيانات اللاعب الهارب

وبحسب بيانات للإتحاد المصري للمصارعة على موقعه الإلكتروني فإن اللاعب سيف الدين محمد محمود شكري، مواليد الاسكندرية 12-8-2001 ويتبع لنادي المؤسسة الرياضية العسكرية ورقم قيده 18244.

حقق العديد من البطولات منذ العام 2022، كما نال مراتب متقدمة في بطولة إفريقيا للكبار في تونس بوزن 86 كغ، وبطولة الأندية العربية “شرم الشيخ كبار بذات الوزن” في المصارعة الرومانية. وبطولة “العالم للشباب روسيا تحت سن 20 سنة بوزن 79 بتاريخ 16-08-2021.”

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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