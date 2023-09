تشكيلة مباراة فرنسا ضد أيرلندا والتوقيت في تصفيات اليورو 2024

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب فرنسا ضد أيرلندا، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات اليورو 2024، المقرر إقامتها في دولة ألمانيا منتصف العام المقبل.

وستنطلق مباراة فرنسا وأيرلندا في منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024، على ميدان ملعب (بارك دي برينس)، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة. عند الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت مصر فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

Finally we're back… 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇-𝐃𝐀𝐘 🤩

⚽️ | France v Ireland

🏆 | @EURO2024 Qualifying

⌚️ | 7:45pm (8:45pm local)

📍 | Parc des Princes, Paris

📺 | @RTEsoccer

1,700 Irish supporters set to descend on Paris this evening 😍 pic.twitter.com/mnrEH5rZ12

— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) September 7, 2023