تشكيلة مباراة فرنسا ضد أيرلندا والتوقيت في تصفيات اليورو 2024

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وطن- يلتقي منتخب فرنسا ضد أيرلندا، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات اليورو 2024، المقرر إقامتها في دولة ألمانيا منتصف العام المقبل.

وستنطلق مباراة فرنسا وأيرلندا في منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024، على ميدان ملعب (بارك دي برينس)، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة فرنسا ضد أيرلندا

كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة. عند الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت مصر فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

Finally we're back… 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇-𝐃𝐀𝐘 🤩 ⚽️ | France v Ireland

🏆 | @EURO2024 Qualifying

⌚️ | 7:45pm (8:45pm local)

📍 | Parc des Princes, Paris

📺 | @RTEsoccer 1,700 Irish supporters set to descend on Paris this evening 😍 pic.twitter.com/mnrEH5rZ12 — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) September 7, 2023

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة. عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

معلق مباراة فرنسا وأيرلندا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في تصفيات بطولة اليورو 2024، المعلق اليمني حسن العيدروس، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث مباراة فرنسا وأيرلندا على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11084، ومعامل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد أيرلندا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي ديشامب، المباراة أمام نظيره منتخب أيرلندا، في تصفيات بطولة اليورو 2024، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع فرنسا: تيو هرنانديز، دايو أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، جول كوندي.

خط الوسط: كامافينغا، تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، كينغسيلي كومان، أوليفيه جيرو.

ويتصدر منتخب فرنسا صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات بطولة اليورو 2024. برصيد 12 نقطة، كما وجاء المنتخب المنافس أيرلندا في ثالث ترتيب جدول المجموعة برصيد 3 نقاط حتى الآن.