الخميس, سبتمبر 7, 2023
الرئيسيةرياضةتشكيلة مباراة فرنسا ضد أيرلندا والتوقيت في تصفيات اليورو 2024
رياضة

تشكيلة مباراة فرنسا ضد أيرلندا والتوقيت في تصفيات اليورو 2024

منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
تدريبات منتخب فرنسا
تدريبات فرنسا استعداداً لمواجهة أيرلندا في تصفيات اليورو 2024
- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب فرنسا ضد أيرلندا، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات اليورو 2024، المقرر إقامتها في دولة ألمانيا منتصف العام المقبل.

وستنطلق مباراة فرنسا وأيرلندا في منافسات تصفيات بطولة اليورو 2024، على ميدان ملعب (بارك دي برينس)، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة فرنسا ضد أيرلندا

كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة. عند الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت مصر فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة. عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

مباراة منتخب إيرلندا ضد فرنسا
تدريبات منتخب أيرلندا في تصفيات اليورو 2024

معلق مباراة فرنسا وأيرلندا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في تصفيات بطولة اليورو 2024، المعلق اليمني حسن العيدروس، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

- Advertisement -
منتخب فرنسا
نجوم منتخب فرنسا فرنسا في تدريبات بطولة يورو 2024

كما وستبث مباراة فرنسا وأيرلندا على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11084، ومعامل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد أيرلندا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي ديشامب، المباراة أمام نظيره منتخب أيرلندا، في تصفيات بطولة اليورو 2024، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع فرنسا: تيو هرنانديز، دايو أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، جول كوندي.

خط الوسط: كامافينغا، تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: كيليان مبابي، كينغسيلي كومان، أوليفيه جيرو.

ويتصدر منتخب فرنسا صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات بطولة اليورو 2024. برصيد 12 نقطة، كما وجاء المنتخب المنافس أيرلندا في ثالث ترتيب جدول المجموعة  برصيد 3 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + منتخب فرنسا/ منصة x + منتخب أيرلندا / منصة x

اقرأ أيضاً

رياضة

رونالدو على رأس القائمة.. تشكيلة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات اليورو 2024

رياضة

مبابي يتخطى أهداف بنزيما مع منتخب فرنسا (فيديو)

رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي المُقال لوجريه يندم على فعلته مع زيدان.. ماذا قال؟!

رياضة

تقرير يتحدث عن اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

رياضة

الاتحاد الفرنسي يحسم أمر تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا

رياضة

ديشامب يضع زيدان في ورطة!

رياضة

سر اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا.. ماذا حدث خلف الكواليس؟!

رياضة

أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

الهدهد

تلفزيون ألماني يهاجم المنتخب المغربي ويصفه بمنتخب “داعش”(شاهد)

رياضة

تونس تُودع البطولة بفوز تاريخي على بطل العالم فرنسا (شاهد)

رياضة

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

رياضة

تشكيلة منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جديد فضيحة الضابط الأمريكي .. عشيقته وزوجته “نشرتا غسيل بعضهما”! (شاهد)

بموافقة إيلون ماسك.. منصة “X” تستضيف شخصاً يفضح باراك أوباما وأنه مارس معه الجنس (شاهد)

الحرب خرجت للعلن.. أنغام تحاول تدمير شيرين عبدالوهاب عبر وسيط والتفاصيل صادمة!

مريم حسين تتجاوز الوقاحة بصور تماثيل نسائية عارية تماماً في أوضاع جنسية صريحة! (شاهد)

الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية الذي درسه في الإعدادية وهذا ما قاله عنه (شاهد)

داليدا خليل بـ لانجري مثير مثل فتيات الليل.. محاولة جديدة لإغراء عمرو دياب! (فيديو)

المنافسة مع ميسي انتهت.. هذا ما قاله صاروخ ماديرا رونالدو عن البرغوث (فيديو)

انفصال الكويتية نور الفلاح والنجم آل باتشينو بعد 3 أشهر من إنجابها طفلاً .. ما السبب!

وزير خارجية النيجر يهين الجزائر ويدعوها للاهتمام بشؤونها!

عبد الباسط حمودة يهين محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. شاهد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

بعد قرار تمديد خفض إنتاج النفط .. محمد بن سلمان في مواجهة إدارة بايدن

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC