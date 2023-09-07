الخميس, سبتمبر 7, 2023
الرئيسيةالهدهد"برقع صقر" من الذهب يثير جدلا في قطر.. الأغلى في العالم وسعره...
الهدهد

“برقع صقر” من الذهب يثير جدلا في قطر.. الأغلى في العالم وسعره خيالي

الناشط الاجتماعي القطري عبد العزيز إبراهيم الجابر، انتقد مظاهر التبذير في معرض "كتارا الدولي للصيد والصقور" في الدوحة

كتب خالد الأحمد
برقع صقر من الذهب
- Advertisement -

وطن- طالب عبد العزيز إبراهيم الجابر، مستشار تدريب وناشط اجتماعي قطري في مجال ذوي الاعاقة، بضرورة الإقلاع عن التبذير داعياً للتوعية في هذا المجال وخاصة فيما يعرف بمعارض الصيد والصقور، بعد انتشار مقطع لما وصف بأنه “أغلى برقع طير في العالم”.

وقال “الجابر” في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً- معلقا على المقطع المتداول والمثير للجدل “لبرقع طير من الذهب بلغ ثمنه حوالي 25 ألف دولار ” بنبرة تساؤل :”هل يعرف الطير قيمته أم للتفاخر والغلو!”.

واستدرك مستنكرا:”هذا لا يعد مجوهرات هذا لا يعد من التبذير هذا لا يعد من المظاهر.. هذا فسق عظيم”.

“برقع صقر” من الذهب يستنفر ناشط قطري

ولفت الجابر ناصحاً هواة ومربي طيور الصيد :”إذا كانت هناك حاجة فالبدائل موجودة، وإذا كانت للفت النظر والشهرة فهي من الكبر والمتكبرين لا يرون الجنة ولا يشمون ريحتها”.

كما أشار في تغريدته إلى أن المجوهرات والزينة للنساء حصرا لا للخيول ولا الدواب ولا الطيور “هذا شرع ربي وربكم.. انتبهوا يا صقارين انتبهوا يا ميسوري الحال.. اللهم زدهم” حسب قوله.

واستدرك :” أشياء بسيطة ترونها سهله لكنها للنار درباً “.

- Advertisement -

معرض كتارا الدولي

وجاءت تغريدة عبدالعزيز الجابر بمناسبة معرض كتارا الدولي للصيد والصقور –سهيل- الذي انطلق أول أمس، الثلاثاء، في نسخته السابعة 2023 للحفاظ على التراث الثقافي والبيئي لقطر.

معرض كتارا الدولي للصيد والصقور
معرض كتارا الدولي

وشهد المعرض الذي يستمر حتى التاسع من سبتمبر الجاري، حضورا كبيرا ومشاركة واسعة لحوالي (200) شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات الصيد والصقور والرحلات.

البرقع ثمنه 25 ألف دولار

وأرفق الجابر تغريدته بمقطع فيديو من داخل المعرض لما قيل إنه أغلى برقع طير في العالم، ورفع شخص غطاء عن برقع فخم وعلق أن ثمنه 25 ألف ريال.. ليستدرك بعد أن سمع العملة من شخص آخر ويؤكد أن ثمنه 25 ألف دولار.

ويسمع صوت شخص يقول أن ميزته “وجود 18 لؤلؤة فيه ويحوي ذهب”، وأشار إلى برقعين أحدهما يدعى قطر والآخر كتارا وبلغ ثمن البرقع الثاني 23 ألف دولار وهو من الفضة كما بدا من مظهره، إيطالي الصنع.

وهو قطعة فريدة من نوعها في العالم، وأشار المعلق على الفيديو إلى براقع أخرى من الكهرمان يبلغ سعرها ثلاثة آلاف دولار ومصنوع من الموزاييك و يقدم كهدية للأمراء والشيوخ.

ردود أفعال متباينة

وانقسم القطريون في آرائهم حيال هذا التبذير في معرض كتارا في زينة الطيور والمبالغ الخيالية التي توضع لأدوات الزينة المتعلقة بالصقور.

وعبر “أبو دهام” عن اعتقاده بأن أغلب “أدوات الزينة هذه للعرض والدعاية للشركة ، ونادرا مايشتريها احد ، ولو وجد من يشتريها فهذا المبلغ ليس بالكثير عليه”.

وأضاف: “أما مسألة لماذا يبذر هذا المال ولا يساعد فيه الفقراء، لا ندري عن صدقاته فهي بينه وبين ربه ، ويقال كل واحد عقله في رأسه ويعرف خلاصه”.

وقال “بــو فــهد” بعض أسعار هذه القطع غير واقعي ولا منطقي.. أتوقع أنهم يضعون أسعاراً خيالية كي يأخذ العارض صيتاً وحضوراً وفضولاً منن الزوار للمشاهدة بحثاً عن الترند”.

واستشهد “حسن مفتي” بالآية القرآنية: “حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس”.

ووصف “بوعيسى” هذه الأسعار الفلكية لبراقع الطيور بالسفاهة والتفاهة وقلة العقل والتبذير”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الهدهد

شاهد فستان الشيخة موزا والدة أمير قطر وإطلالة لافتة من مالطا

الهدهد

البرهان في الدوحة.. هل تنجح قطر في إنهاء صراع السودان الدامي؟

الهدهد

سبب اعتذار الكويت عن عدم استقبال عبد الفتاح البرهان.. وقطر تدخل على الخط

الهدهد

ترحيل مشهورة سورية من قطر بعد فيديو استفزازي.. طالبت بهذا الأمر أسوة بالقطريين

تقارير

وثائق: مخطط الإمارات لضرب قطر وتركيا من الخارج وتمويل التطرف ضد الجاليات المسلمة بأوروبا

الهدهد

المرتزق عبد الجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت ويكشف كيف ورطوه في عداء قطر (شاهد)

الهدهد

جنس حرام ودعارة خلف ستار مراكز المساج بقطر.. الشرطة داهمتها وهذا ما وجدته

الهدهد

فساد واختلاس أموال عامة في قطر يقود مسؤولين في وزارة حساسة للسجن

تقارير

حمد بن جاسم يعرض عقارين يمتلكهما في دولة أجنبية للبيع بمبلغ خيالي

الهدهد

ظهر بوجه شاحب.. جرح في يد أمير قطر يلفت الأنظار ويُقلق القطريين

الهدهد

استطلاع رأي يكشف ثقة الشباب العربي بتركيا كأفضل حليف.. ماذا بشأن قطر والإمارات والسعودية؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اغتصاب طالبة مسلمة في مدرسة بالهند عدة مرات من قبل نجل المدير وبمساعدة معلمتها (فيديو)

لجين يعقوب.. إطلالة مثيرة لملكة البحرين ذات الـ19 عاما (شاهد)

قيادي مغربي يكشف سرا خطيرا عن ملك المغرب الحسن الثاني وشهادة صادمة

الجزائر.. هكذا أحرج “سفاح العشرية السوداء” السعودية وكواليس زيارة سرية مزعومة

مصر.. طالبة قتلت صديقتها وقطعت الجثة واحتفظت بها في الثلاجة!

مغربية تلوح بعلم إسرائيل في شوارع المغرب وتستفز الجزائريين بما فعلته

رغم بلوغها 53 عاما.. جمال لافت للملكة رانيا في إطلالة صيفية جديدة

“السر الغامض”.. حارث الشريقي يفجر مفاجأة عن سبب توقيفه في اليمن (فيديو)

“عارٍ ويحمل مسدساً” .. إحدى فضائح نجل بايدن قد تسجنه 10 سنوات! (تفاصيل)

منى فاروق تمارس حركات غير بريئة مع شقيقها بفيديو مثير للجدل! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟ (شاهد)

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC