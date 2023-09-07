انفصال الكويتية نور الفلاح والنجم آل باتشينو بعد 3 أشهر من إنجابها طفلاً .. ما السبب!

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وطن – انفصل النجم العالمي آل باتشينو البالغ من العمر 83 عامًا وحبيبته نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا، بعد ثلاثة أشهر من انجابها طفلاً، وتقدمت كويتية الأصل بطلب للحصول على الكاملة لطفلها .

وأكد تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ترجمته وطن، أنّ نور الفلاح، تقدّمت بطلب قانوني في لوس أنجلوس للحصول على الحضانة الكاملة لطفلها الرضيع من الممثل آل باتشينو مع توفير “زيارات معقولة” له.

ومعروف أنّ العلاقة بين “باتشينو والفلاح” بدأت في أبريل 2022. وقد انجبت طفلاً منه، في 6 يونيو الماضي في مستشفى بلوس أنجلوس.

انفصال الكويتية نور الفلاح والنجم آل باتشينو

وأشارت “الفلاح” في الوثائق القانونية إلى أنها مستعدة لمنح نجم السينما المخضرم الحضانة القانونية المشتركة لابنهما الصغير. مما يمنحه الحق في التحدث في مسائل تتعلق بالتعليم والدين والعلاج الطبي وغيرها.

وأدرجت نور الفلاح في الطلب القانوني وثيقة بعنوان “إعلان طوعي للأبوة”، وقعا عليها هي وآل باتشينو بعد ستة أيام من ولادة ابنهما، والتي أقرت بأن باتشينو هو والد الطفل.

وطلبت كويتية الأصل في الوثائق القانونية من آل باتشينو دفع رسوم محاميها أو أي تكاليف أخرى متعلقة بالقضية. وفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية

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وكان من المتوقع أن يحدد القاضي مبلغًا معينًا لدعم الرضيع بناءً على ما تطلبه “الفلاح” في الجلسات القادمة، دون وجود أدلة تشير إلى أن “باتشينو” كان يعارض أياً من الطلبات.

وكانت الفلاح في علاقات سابقة مع نجم رولينج ستونز ميك جاغر والملياردير نيكولاس بيرغروين.

وتشير المصادر إلى أن فارق العمر بين الفلاح وباتشينو “لا يبدو أنه مشكلة”. مضيفة أن المنتجة الكويتية الأمريكية “غالبًا ما تواعد رجالًا أكبر سنًا وأثرياء جدًا” وهي من عائلة ثرية.

وقبل ولادة الطفل في يونيو، كانت هناك تكهنات حول ظروف الحمل بعد أن زعمت تقارير أن الممثل طلب اختبار DNA قبل الولادة. وعلم بالحمل فقط في أبريل وكان يعتقد أن العلاقة مع نور قد انتهت منذ فترة طويلة.