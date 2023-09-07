الخميس, سبتمبر 7, 2023
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الهدهد

“السر الغامض”.. حارث الشريقي يفجر مفاجأة عن سبب توقيفه في اليمن (فيديو)

تم الإفراج عن الرحالة العماني حارث الشريقي، واستضافه شقيق سفير اليمن لدى سلطنة عمان في منزله بمدينة مأرب

كتب محمد أمين ميرة
حارث الشريقي
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وطن- أطل الرحالة العماني حارث الشريقي، للمرة الأولى بعد الإفراج عنه بعد أيام من الحديث عن اختطافه في اليمن، ومن ثم نفي ذلك والقول إنه معتقل لدى قوات التحالف خلال زيارته لمدينة مأرب في اليمن.

وأكد “الشريقي” في ظهور إذاعي، أن الشيخ محسن بن صالح شطيف، شقيق سفير اليمن لدى سلطنة عمان، يستضيفه الآن في منزله بمدينة مأرب اليمنية.

وفي حديثه لراديو “Hala FM هلا أف أم” العماني، لفت حارث الشريقي إلى أنه تعرض للاحتجاز من قبل الأجهزة الأمنية في مأرب بعد وصوله إليها، وتم التحقيق معه في بعض الأشياء “لا يستطيع ذكرها الآن وسيذكرها للسلطات” وفق قوله.

كما أوضح أنه سيعود إلى سلطنة عمان، التي ينحدر منها بعد، مساء الخميس 7 أيلول/سبتمبر 2023، برفقة السلطات نحو الحدود العمانية.

مفاجأة بشأن الرحالة العماني حارث الشريقي

وفجر الناشط الإعلامي اليمني الذي ينحدر من مأرب حسن الحجازي، مفاجأة بشأن أسباب اعتقال الرحالة العماني حارث الشريقي.

وذكر الحجازي في تغريدة له على منص “إكس” (تويتر سابقا) رصدتها (وطن)، بأن اعتقال حارث الشريقي جاء بسبب دخوله للأراضي اليمنية بصورة غير شرعية كونه لا يحمل جواز سفر.

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وتابع بأن الرحالة العماني حارث الشريقي ظهر بمناطق سيطرة الانقلاب في اليمن ذات الطابع الطائفي، التي تحث على الكراهية وتعمق الخلافات وتعيق الجهود المبذولة للوصول إلى سلام دائم في اليمن، وفق وصف الناشط اليمني.

تغريدة حسن الحجازي
تغريدة حسن الحجازي بشأن الرحالة العماني حارث الشريقي

ويواجه “الشريقي” بحسب الحجازي “عقوبة الترحيل من البلاد بعد رفع الأجهزة الأمنية في المأرب بلاغاً للجهات العليا بهذا الشأن”.

وتساؤل وليد السحيمي في تعليقه على منشور الحجازي الذي ذكر أنه لا يمت للحقيقة بصلة قائلاً: “الرجل (الرحالة حارث الشريقي) بجوازه ومؤشر له دخول في منفذ شحن ولا علاقة له بالحرب.. ولم يظهر نشاط مما ذكرت وأتحداك تجيب مقطع يثبت ذلك.”

ليس مختطفا.. مفاجأة بشأن الرحالة حارث الشريقي كشفها سفير اليمن بالسلطنة
الرحالة العماني حارث الشريقي

وكان الإعلامي عبدالله السعيدي، الذي يعرف عن نفسه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بأنه إعلامي ووكيل قانوني، قد ذكر في تغريدات سابقة بأن حارث الشريقي، ليس مختطفاً كما يشاع، بل موقوف وسيخرج في وقت قصير.

ونشر عضو مجلس الشورى ممثل نزوى والإعلامي أحمد العبري، ذات المعلومات عن اتصاله بسفير جمهورية اليمن وإبلاغه بأن “الشريقي” موقوف لإجراءات حماية حسب وصفه.

وقبل هؤلاء ذكر الناشط اليمني الجنوبي علي النسي، أن الرحالة العماني حارث الشريقي اعتقل قبل 5 أيام بإحدى نقاط مأرب الأمنية بسبب رغبته في زيارة صنعاء.

تعليق الناشط اليمني الجنوبي علي النسي على اعتقال الرحالة العماني حارث الشريقي
تعليق الناشط اليمني الجنوبي علي النسي على اعتقال الرحالة العماني حارث الشريقي

ويبدو أن تحفظ الرحالة العماني حارث الشريقي يشير إلى أن هناك مشكلة أمنية واجهته يتحفظ عن ذكرها إلى حين عودته إلى بلده، دون أن يذكر أنه سيواجه الترحيل بشكل قسري إلى هناك، لكنه أشار إلى ذلك ضمنياً بالحديث عن مرافقة السلطات له حتى وصوله إلى سلطنة عمان.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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