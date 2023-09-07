الخميس, سبتمبر 7, 2023
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رياضة

الحرب بين مبابي والخليفي انتهت بهذا التصريح! (فيديو)

الخليفي: مبابي لاعب مذهل وهناك وحدة وترابط في الفريق لم أشاهدها من قبل في باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
حديث الخليفي عن مبابي
القطري ناصر الخليفي وكيليان مبابي
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وطن- على ما يبدو بأن الحرب الإعلامية بين رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد انتهت مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي، عقب رفض الأخير الموافقة على تجديد تعاقده مع النادي الباريسي حتى صيف 2025.

وتحدث القطري ناصر الخليفي عن نجم فريقه الباريسي كيليان مبابي، في مقابلة مع صحفية “ ريكورد” البرتغالية، ” كيليان مبابي لاعب مذهل، كما أنه شخص رائع”.

ناصر الخليفي ومبابي

وأضاف رئيس نادي باريس سان جيرمان، ” لم أجد من قبل مثل هذا الترابط والوحدة التي كان عليها باريس سان جيرمان، مثلما كان الحال. بعد مباراة أولمبيك ليون الأخيرة، إننا نسير في الطريق الصحيح”.

وتابع الخليفي حديثه، ” نركز هذا الموسم بشكل أقل على النتائج. بل الاهتمام أكثر على الأداء وأسلوب لعبنا، فإذا فعلنا ذلك ستظهر النتائج”.

وختم، ” لدينا مدرب رائع ومدير رياضي رائع، وأنا سعيد للغاية بالروح التي يتمتع بها الفريق في الوقت الحالي”.

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مجموعة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وكان العلاقة قد توترت مع نهاية الموسم المنصرم بين رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ونجم فريقه كيليان مبابي، على خلفية الرسالة خاطب بها اللاعب إدارة النادي. بشأن رفض الموافقة على تجديد عقده للبقاء مع الفريق لموسم آخر إضافي ( أي حتى صيف عام 2025).

كما وأدى رفض كيليان مبابي للموافقة على تجديد عقده، إلى تدهور العلاقة مع رئيس النادي القطري. ناصر الخليفي. وصل الأمر إلى فرض عقوبة على اللاعب، قبل أن يجتمع الاثنين قبيل انطلاق الموسم الحالي ويتوصلا إلى حل بينهما.

رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي
رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي

وارتبط اسم كيليان مبابي كثيراً في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد. إلا أن الأخير يريد اللاعب ولكن لن يدفع صفقة ضخمة مقابل الحصول على خدماته. هذا الصيف قبل عام من انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

ووقع نادي باريس سان جيرمان في مجموعة صعبة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، برفقة بوروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي.

الفرنسي مبابي
كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد الفرنسي كيليان مبابي ساري المفعول مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، مما يتيح له الانتقال بعدها بالمجان إلى أي فريق يريده اللاعب دون الرجوع إلى إدارة ناديه الباريسي.

المصدروطن + صحيفة ريكورد البرتغالية

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