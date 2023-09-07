الأجهزة المنزلية تتجسس عليك.. هكذا تلتقط أجهزة التلفاز والغسالات بياناتك وترسلها لجوجل وتيك توك!

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وطن- أكد تقرير نشرت تفاصيله صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم الكشف عن أن الأجهزة اليومية مثل مكبرات الصوت الذكية وكاميرات جرس الباب وأجهزة التلفاز وحتى الغسالات تتجسس على العائلات.

ووفقا للصحيفة، أظهرت الأبحاث أن وسائل الراحة المنزلية القياسية تلتقط المعلومات الخاصة وتشاركها مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وامازون وفيسبوك وتيك توك.

ويعتقد أن الشركات وشركائها التجاريين يستخدمون المعلومات لاستهداف الأشخاص من خلال الإعلانات على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

جوجل نيست ودورها ف جمع المعلومات

وبحسب التقرير، تجمع منتجات “جوجل نيست” الذكية للمنزل، والتي تشمل الكاميرات الأمنية ومكبرات الصوت الذكية وكاميرات جرس الباب وأنظمة التحكم في التدفئة، كمية هائلة من معلومات الموقع عن الأشخاص الذين يتصلون عبر الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل “أندرويد” الخاص بها.

وعلى النقيض من ذلك، تجمع منتجات ” جوجل نيست” نفسها معلومات أقل بكثير عندما يتصل بها المستخدمون عبر أجهزة “آيفون” من “آبل”.

وقال الخبراء أنه “من غير المعروف سبب جمع هذه البيانات الإضافية”، ومع ذلك، فإن العمل الأساسي لشركة جوجل هو الإعلان والتسويق، في حين تركز شركة آبل حاليًا على بيع الأجهزة.

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ونظر الخبراء في المعلومات التي تحتاجها الأجهزة لإنشاء حساب، وأذونات البيانات التي تطلبها تطبيقاتهم، والنشاط الذي تتتبعه شركات التسويق على منتجات الأشخاص.

وقالوا أنه من المفترض أن تستمع مكبرات الصوت الذكية فقط عندما تريد ذلك، ولكن هذا ليس دائمًا مدى جمع البيانات.

مكبرات الصوت ودورها في نقل بيانات العملاء

وعلى سبيل المثال، تقوم مكبرات الصوت الذكية “بوس” بمشاركة بيانات المستخدم مع شركة “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك.

وأوضح التقرير أن كل علامة تجارية للكاميرات الذكية وجرس الباب خدمات استخدم التتبع من جوجل، بينما اتصلت “بلينك” و”ربنغ” أيضًا بالشركة الأم أمازون.

وبحسب الخبراء، فإن وظائف التجسس والتتبع يتم تنشيطها تلقائيًا بشكل افتراضي، حيث يمكن للمستهلكين إلغاء الاشتراك، ولكن هذا يتطلب تغيير الإعدادات وقد يؤدي إلى توقف بعض جوانب الجهاز أو التطبيق عن العمل.

السر في زر “قبول الكل”

وكشف التقرير أن معظم قوائم التلفزيون الذكي تمتلئ بالإعلانات، وبعضها مخصص بناءً على بيانات المستخدم، حيث وجد أن شركة ” إل جي” و” سامسونج” و”سوني” يجمعون هذا في زر “قبول الكل”.

كما أرادت شركة “إل جي” الحصول على أكبر قدر من البيانات من جميع العلامات التجارية للغسالات، بما في ذلك اسم العميل وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ودليل جهات الاتصال بالهاتف والموقع الدقيق ورقم الهاتف.

ووجد استطلاع أن البيانات التي كان الأشخاص أكثر اهتمامًا بمشاركتها هي جهات الاتصال الخاصة بهم والموقع الجغرافي في الخلفية، حيث أعقب ذلك الصور ورقم الهاتف والموقع الدقيق.

دعوة لمراقبة الشركات

وتعليقا على الأمر، قالت مديرة السياسات روسيو كونشا: “لا ينبغي للشركات جمع بيانات أكثر مما تحتاج إليه لتقديم الخدمة المعروضة، خاصة إذا كانت ستدفن هذه المعلومات المهمة في شروط وأحكام مطولة”.

وأضافت:”يجب على مكتب مفوض المعلومات النظر في تحديث المبادئ التوجيهية لحماية المستهلكين بشكل أفضل من التخلي عن غير قصد عن مساحات ضخمة من بياناتهم الخاصة دون أن يدركوا ذلك.”

الشركات تجادل

من جانبهم، جادل المصنعون بأنهم يتحلون بالشفافية مع العملاء بشأن استخدام بياناتهم. وجادلوا بأن البيانات التي تم جمعها تستخدم لتحسين الأجهزة والخدمات.

وقالت جوجل: “تلتزم جوجل تمامًا بقوانين الخصوصية المعمول بها وتوفر الشفافية لمستخدمينا فيما يتعلق بالبيانات التي نجمعها وكيفية استخدامها”.

وقالت أمازون: “نحن نصمم منتجاتنا لحماية خصوصية عملائنا وأمنهم ولتمكين عملائنا من التحكم في تجربتهم”.

وأضافت:”نحن لا نبيع بياناتهم الشخصية أبدًا، ولا نتوقف أبدًا عن العمل للحفاظ على أمان معلوماتهم. نحن نستخدم البيانات بطريقة مسؤولة لتقديم ما يتوقعه عملاؤنا: المنتجات التي يحبونها والتي تتحسن دائمًا”.