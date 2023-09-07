الحرب خرجت للعلن.. أنغام تحاول تدمير شيرين عبدالوهاب عبر وسيط والتفاصيل صادمة!

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وطن- فجر حساب “شربليتا” المختص بفضائح الفن، مفاجأة عن سارق حسابات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وعلاقته بالفنانة أنغام.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص يدعى محمد. أ متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب دون علمها أو موافقتها.

محمد الشاعر

ولمحت شربليتا إلى أن أنغام هي التي تحارب شيرين عبدالوهاب بالتعاون مع هذا الشخص، الذي كشفت أنه محمد الشاعر.

وكتبت شربليتا عبر “انستجرام”: ” محمد الشاعر الي سارق حسابات شيرين يتواجد في الساحل مع انغام وصداقه بينهم. ماذا تستنتجون؟”.

وأيد متابعو شربليتا كلامها، مؤكدين أن أنغام تحارب جميع من ينافسها وتسعى إلى تدميره. وأنها السبب في تدمير آمال ماهر أيضاً.

مليون دولار خسارة

في ذات السياق، كشف حسام لطفي، محامي شيرين، أن الأخيرة خسرت مليون دولار بسبب سرقة حساباتها.

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وأشار حسام لطفي إلى أن شيرين وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرًا لأعمالها لفترة، إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها.

وأضاف محامي شيرين في تصريحات تلفزيونية، أنه تقدم ببلاغ ضد سارق حسابات الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يخضع للتحقيق لأنها جريمة معلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض مادي.

تعاقدات مضروبة

وأوضح لطفي أن هذا الشخص، في إِشارة إلى محمد الشاعر، تسبب في مشاكل قضائية بين الفنانة وبين الشركة المنتجة.

حيث تعاقد الشاعر مع شركة أنغامي ونشر أغنية “بحلفلك” دون الحصول على موافقة منها.

كما تعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني، مما تسبب في مشكلة لشيرين وخسارة عوائد قنواتها على السوشيال ميديا.