الخميس, سبتمبر 7, 2023
الرئيسيةحياتناالحرب خرجت للعلن.. أنغام تحاول تدمير شيرين عبدالوهاب عبر وسيط والتفاصيل صادمة!
حياتنا

الحرب خرجت للعلن.. أنغام تحاول تدمير شيرين عبدالوهاب عبر وسيط والتفاصيل صادمة!

يرى البعض أن أنغام تحارب جميع من ينافسها وتسعى إلى تدميره من ضمنهم شيرين وأنها السبب في تدمير آمال ماهر أيضاً

كتب رفيف عبدالله
الحرب خرجت للعلن.. أنغام تحاول تدمير شيرين عبدالوهاب عبر وسيط والتفاصيل صادمة!
الفنانتين المصريتين أنغام وشيرين عبدالوهاب
- Advertisement -

وطن- فجر حساب “شربليتا” المختص بفضائح الفن، مفاجأة عن سارق حسابات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وعلاقته بالفنانة أنغام.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص يدعى محمد. أ متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب دون علمها أو موافقتها.

محمد الشاعر

ولمحت شربليتا إلى أن أنغام هي التي تحارب شيرين عبدالوهاب بالتعاون مع هذا الشخص، الذي كشفت أنه محمد الشاعر.

وكتبت شربليتا عبر “انستجرام”: ” محمد الشاعر الي سارق حسابات شيرين يتواجد في الساحل مع انغام وصداقه بينهم. ماذا تستنتجون؟”.

أنغام وشيرين
أنغام ومحمد الشاعر

وأيد متابعو شربليتا كلامها، مؤكدين أن أنغام تحارب جميع من ينافسها وتسعى إلى تدميره. وأنها السبب في تدمير آمال ماهر أيضاً.

مليون دولار خسارة

في ذات السياق، كشف حسام لطفي، محامي شيرين، أن الأخيرة خسرت مليون دولار بسبب سرقة حساباتها.

- Advertisement -

وأشار حسام لطفي إلى أن شيرين وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرًا لأعمالها لفترة، إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها.

أنغام وشيرين
المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب

وأضاف محامي شيرين في تصريحات تلفزيونية، أنه تقدم ببلاغ ضد سارق حسابات الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يخضع للتحقيق لأنها جريمة معلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض مادي.

تعاقدات مضروبة

وأوضح لطفي أن هذا الشخص، في إِشارة إلى محمد الشاعر، تسبب في مشاكل قضائية بين الفنانة وبين الشركة المنتجة.

حيث تعاقد الشاعر مع شركة أنغامي ونشر أغنية “بحلفلك” دون الحصول على موافقة منها.

كما تعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني، مما تسبب في مشكلة لشيرين وخسارة عوائد قنواتها على السوشيال ميديا.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

فجر السعيد تسخر من أنغام بسبب حفلها في العلمين الجديدة بتغريدة نارية

حياتنا

فيفي عبده تهاجم محمد عبده بشراسة: “إنت رقاصة”

حياتنا

فيفي عبده تثير الجدل بما قالته عن ثروة محمد رمضان وأزمات شيرين! (فيديو)

حياتنا

زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز.. أنباء متضاربة تفجر موجة جدل

حياتنا

“قلة ذوق” .. شيرين تفقد أعصابها في دبي بعد سقوطها وتطالب بتعويض كبير (شاهد)

حياتنا

شيرين في دبي .. سقوط مروّع على المسرح وتتهم هؤلاء! (شاهد)

حياتنا

تقليد شيرين في “ستديو 23” لم يمر مرور الكرام.. رد فعل صادم من الفنانة!

حياتنا

أحلام في ورطة.. شاب سعودي ينشر صورة عقد قرانه منها وهي ترد! (شاهد)

الهدهد

عقد أحلام الماسي يفتن أنغام.. لم تتمالك نفسها وهذا ما فعلته على المسرح (فيديو)

حياتنا

ملابس أنغام في السعودية تضعها في ورطة.. هل تشجع الاعتداء الجنسي على الأطفال؟ (شاهد)

الهدهد

“يا ست المعلمين”.. لقطات مبهجة تجمع أنغام بأبنائها في كواليس حفل الرياض

حياتنا

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. القصة الكاملة لانفصالهما مجدداً! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جديد فضيحة الضابط الأمريكي .. عشيقته وزوجته “نشرتا غسيل بعضهما”! (شاهد)

بموافقة إيلون ماسك.. منصة “X” تستضيف شخصاً يفضح باراك أوباما وأنه مارس معه الجنس (شاهد)

تشكيلة مباراة فرنسا ضد أيرلندا والتوقيت في تصفيات اليورو 2024

مريم حسين تتجاوز الوقاحة بصور تماثيل نسائية عارية تماماً في أوضاع جنسية صريحة! (شاهد)

الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية الذي درسه في الإعدادية وهذا ما قاله عنه (شاهد)

داليدا خليل بـ لانجري مثير مثل فتيات الليل.. محاولة جديدة لإغراء عمرو دياب! (فيديو)

المنافسة مع ميسي انتهت.. هذا ما قاله صاروخ ماديرا رونالدو عن البرغوث (فيديو)

انفصال الكويتية نور الفلاح والنجم آل باتشينو بعد 3 أشهر من إنجابها طفلاً .. ما السبب!

وزير خارجية النيجر يهين الجزائر ويدعوها للاهتمام بشؤونها!

عبد الباسط حمودة يهين محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. شاهد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

بعد قرار تمديد خفض إنتاج النفط .. محمد بن سلمان في مواجهة إدارة بايدن

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC