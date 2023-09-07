الخميس, سبتمبر 7, 2023
الرئيسيةالهدهدأمير قطر: سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان.. ويكشف ما دار بينهما
الهدهد

أمير قطر: سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان.. ويكشف ما دار بينهما

ذكر بيان للديوان الأميري أن "البرهان" بحث مع الشيخ تميم، آخر تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه السودان

كتب خالد الأحمد
أمير قطر وعبد الفتاح البرهان
- Advertisement -

وطن- في ثالث جولة خليجية له منذ بدء الحرب في السودان، زار عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قطر اليوم، الخميس، في زيارة قصيرة وصفت بالاستثنائية، وفق مراقبين.

وأشار بيان لمجلس السيادة السوداني، إلى أن البرهان أجرى خلال الزيارة التي امتدت لساعات، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ومحمد بن إبراهيم سفير قطر لدى السودان.

أمير قطر يعلق على لقائه بالبرهان

من جانبه نشر الشيخ تميم، صورا من لقائه بعبد الفتاح البرهان، على حسابه الرسمي بتويتر.

تغريدة الشيخ تميم بعد لقائه بالبرهان
تغريدة الشيخ تميم بعد لقائه بالبرهان

وعلق أمير قطر عليها بالقول:”سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة.”

وأضاف الشيخ تميم:”وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره.”

- Advertisement -
أمير قطر والبرهان
أمير قطر والبرهان

وذكر بيان للديوان الأميري أن “البرهان” بحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “آخر تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه السودان”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن أمير قطر أجرى مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل اليوم.

الشيخ تميم بن حمد وعبد الفتاح البرهان
الشيخ تميم بن حمد وعبد الفتاح البرهان

وتم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.

القتال في السودان

وبحسب المصدر جدد الأمير تميم التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

وفي مقطع فيديو نشره الجيش السوداني على صفحته في “فيسبوك” ظهرت طائرة قائد الجيش وهي تهبط في الدوحة، وكان العديد من المسؤولين القطريين في استقباله على مدرج المطار.

المصدرتوتير ،قنا ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“برقع صقر” من الذهب يثير جدلا في قطر.. الأغلى في العالم وسعره خيالي

تقارير

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الهدهد

شاهد فستان الشيخة موزا والدة أمير قطر وإطلالة لافتة من مالطا

الهدهد

مشهد صادم لإطلاق قذيفة آر بي جي في أحد الأعراس بالسودان

الهدهد

البرهان في الدوحة.. هل تنجح قطر في إنهاء صراع السودان الدامي؟

الهدهد

سبب اعتذار الكويت عن عدم استقبال عبد الفتاح البرهان.. وقطر تدخل على الخط

الهدهد

ترحيل مشهورة سورية من قطر بعد فيديو استفزازي.. طالبت بهذا الأمر أسوة بالقطريين

الهدهد

“فيديو غريب” لأحد مسلحي الدعم السريع يحاول تشغيل محرك طائرة بمطار الخرطوم

تقارير

وثائق: مخطط الإمارات لضرب قطر وتركيا من الخارج وتمويل التطرف ضد الجاليات المسلمة بأوروبا

الهدهد

المرتزق عبد الجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت ويكشف كيف ورطوه في عداء قطر (شاهد)

الهدهد

السودانيون يُذبحون والبرهان وأسرته يرتعون في الرفاهية بدعم السيسي.. فيديو صادم من العلمين

الهدهد

بينهم أمير قطر وسلطان عمان.. صور لزعماء الخليج تلفت الأنظار في إيران

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جِنّي في غرفة فتاة تركية يقلب حياتها رأسا على عقب.. قصة غريبة (فيديو)

وثيقة حصرية تؤكد اعتقال ابن سلمان لأميرين من آل سعود مجاملة لتركي آل الشيخ (شاهد)

الإمارات تعتقل الشاعر العراقي إبراهيم الشبالي بسبب قصيدة.. ما القصة؟

اغتصاب طالبة مسلمة في مدرسة بالهند عدة مرات من قبل نجل المدير وبمساعدة معلمتها (فيديو)

لجين يعقوب.. إطلالة مثيرة لملكة جمال البحرين ذات الـ19 عاما (شاهد)

“برقع صقر” من الذهب يثير جدلا في قطر.. الأغلى في العالم وسعره خيالي

قيادي مغربي يكشف سرا خطيرا عن ملك المغرب الحسن الثاني وشهادة صادمة

الجزائر.. هكذا أحرج “سفاح العشرية السوداء” السعودية وكواليس زيارة سرية مزعومة

مصر.. طالبة قتلت صديقتها وقطعت الجثة واحتفظت بها في الثلاجة!

مغربية تلوح بعلم إسرائيل في شوارع المغرب وتستفز الجزائريين بما فعلته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟ (شاهد)

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC