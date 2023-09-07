أمير قطر: سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان.. ويكشف ما دار بينهما

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وطن- في ثالث جولة خليجية له منذ بدء الحرب في السودان، زار عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قطر اليوم، الخميس، في زيارة قصيرة وصفت بالاستثنائية، وفق مراقبين.

وأشار بيان لمجلس السيادة السوداني، إلى أن البرهان أجرى خلال الزيارة التي امتدت لساعات، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ومحمد بن إبراهيم سفير قطر لدى السودان.

أمير قطر يعلق على لقائه بالبرهان

من جانبه نشر الشيخ تميم، صورا من لقائه بعبد الفتاح البرهان، على حسابه الرسمي بتويتر.

وعلق أمير قطر عليها بالقول:”سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة.”

وأضاف الشيخ تميم:”وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره.”

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وذكر بيان للديوان الأميري أن “البرهان” بحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “آخر تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه السودان”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن أمير قطر أجرى مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل اليوم.

وتم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.

القتال في السودان

وبحسب المصدر جدد الأمير تميم التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

وفي مقطع فيديو نشره الجيش السوداني على صفحته في “فيسبوك” ظهرت طائرة قائد الجيش وهي تهبط في الدوحة، وكان العديد من المسؤولين القطريين في استقباله على مدرج المطار.