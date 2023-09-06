هبة نور في استعراض بذيء لصدرها ومؤخرتها من الجيم (فيديو)

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وطن– عادت الفنانة السورية هبة نور، إلى إشعال قلوب محبيها بفيديوهات مثيرة من داخل النادي الرياضي، أثناء استعراضها لرشاقتها وجسدها الممشوق.

ونشرت هبة نور فيديوهات عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تستعرض بشكل صريح صدرها المنفوخ ومؤخرتها أثناء أداء التمارين الرياضية.

وارتدت هبة ليجن رمادي، مع حمالة صدر رياضية بنفس اللون، كشفت مفاتنها بشكل صارخ.

36 عاماً من الحب

هذا وقد احتفلت هبة بعيد ميلادها قبل شهرين، بقالب حلوة ملفت احتوى على شموع بعدد سنوات عمرها الـ36. وكان ضخماً للغاية.

وعبرت الفنانة السورية عن امتنانها في هذا اليوم. وكتبت عبر “انستغرام”: ”سنين عم تمرق، وبفضل الله، كل سنة احلى من اللي قبلها”.

وتابعت هبة: “سنين فيها الحلو وفيها المر، بس يوم عن يوم بيزيد تمسكي بالأشياء الحلوة وبس.. الحمدالله على كل محب قريب و وفي طيب موجود بحياتي..بخليني اعرف بأني لولا محبة القراب ما بكون سعيدة متل ما انا “.

وأردفت: “نعمة الحب بحياتي ما بقدر قدرها بثمن، بس اللي بدعي الله فيه، انه يضلوا الغاليين على قلبي والمحبين منورين أيامي “.