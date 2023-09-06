الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
الرئيسيةالهدهدمصر: حفيد يقتل جده لتخلو له زوجته بعد علاقة آثمة جمعتهما بالسر.....
الهدهد

مصر: حفيد يقتل جده لتخلو له زوجته بعد علاقة آثمة جمعتهما بالسر.. تفاصيل صادمة!

الزوجة الخائنة وضعت لزوجها مخدر في العصير ثم استدعت الحفيد لتنفيذ الجريمة

كتب باسل سيد
مصر: حفيد يقتل جده لتخلو له زوجته بعد علاقة آثمة جمعتهما بالسر.. تفاصيل صادمة!
جريمة في مصر
- Advertisement -

وطن- كشفت وسائل مصرية تفاصيل جريمة صادمة، راح ضحيتها جد على يد حفيده الشاب لكي تخلو له زوجة جده بعد ان جمعتهما علاقة آثمة.

ووفقا لموقع “مصراوي” فإن الجريمة تعود لشهر مارس/آذر من العام 2021، حيث كشفت دفاتر التحريات الامنية عن مقتل العامل البالغ من العمر 60 عاما على يد زوجته التي تصغره بعشرين عاما بالتعاون مع أحد أحفاده.

وكشفت وقائع التحريات للأجهزة الأمنية في مصر، أن المتهمة “ف. م.” قررت العيش بشكل دائم مع حفيد زوجها بعد ارتباطهما بعلاقة غير شرعية، وقامت بوضع خطة للتخلص من زوجها المسن عبر وضع مخدر في العصير.

وعقب دخول زوجها المسن في النوم بفعل المخدر، استدعت عشقه (الحفيد) وقاما بقتله، لتدعي بأنه سقط من على السلم ومات.

وفي التفاصيل، فقد كان العشيق (الحفيد المسجل خطر وفقا للتحريات الأمنية) يتردد على منزل “جده” بين الحينة والاخرى للاطمئنان عليه وقضاء بعض الوقت معه، إلا انه مع مرور الوقت نشأت علاقة صداقة بينه وبين زوجة جده لعلاقة عاطفية وتطورت لعلاقة غير شرعية، حيث دأبت على استضافته في المنزل مستغلة تواجد زوجها في العمل.

أحد الجيران أخبر الجد بزيارات حفيده في غيابه

ومع استمرار الحفيد على هذا الوضع وقيامه باللقاء مع زوجة جده في السر وفي غيابه في العمل، أخبر أحد الجيران “المجني عليه” بقيام الحفيد بالتردد باستمار على منزله في غيابه، ليقوم الجد بتعنيف زوجته وحفيده لينشب بينهما خلافا انتهى بعدم قيام الحفيد بتكرار الزيارات.

- Advertisement -

وللخروج من هذا الوضع، قامت الزوجة وبالتخطيط مع الحفيد بوضع مخدر في عصير الزوج أثناء تناول العشاء يوم 3 مارس/آذار 2021، وانتظرت حتى غط في النوم وقامت بإبلاغ عشيقها بالقدوم لاستكمال المخطط.

ضرب بعصا خشبية

وبحسب ما كشفته التحقيقات، فلم تمر ثوان معدودة حتى حضر الحفيد وبيده عصا خشبية لينهال بها على جده ضربًا حتى فارق الحياة، وألقيا جثته على سلم العقار، ثم صرخت الزوجة “ألحقوني جوزي مات”، وأخبرت أشقاء المجني عليه، بينما فر الحفيد هاربا.

وبمناظرة جثة المجني عليه تبين وجود شبهة جنائية، وبالعرض على الطب الشرعي، تبين أن الوفاة ناتجة عن تعرض المجني عليه للضرب بجسم صلب مرات متكررة.

اعتراف الزوجة

وباستجواب الزوجة أمام المباحث ومحاصرتها بأدلة الاتهام اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها.

وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وأنهما تخلصا من المجني عليه بعدما اكتشف تلك العلاقة.

وبالعرض على جهات التحقيق وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قضت بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا.

المصدرمصراوي ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو لأحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية “الفشل الاقتصادي”

الهدهد

جزائري حاول ذبح صديقته السويدية بالسكين.. نجت بمعجزة بعد وصلة رعب (فيديو)

الهدهد

أحمد الطنطاوي يتحدى السيسي بصورة مفاجئة لمؤيديه في “كل المحافظات المصرية” (شاهد)

الهدهد

تيك توكر بريطانية تروي مأساتها في مصر وهكذا تحولت زيارتها لأسوأ تجربة سفر في حياتها (شاهد)

حياتنا

فستان ملكة جمال مصر المحجبة يثير الجدل.. هكذا بررت فضيحة البطانة على طريقة رانيا يوسف!

الهدهد

أول تعليق من أمير منير بعد جدل “عمرة البدل”.. ما القصة؟ (فيديو)

الهدهد

حافظ المرازي يتهكم على رئيس الحكومة المصرية بسبب “ابتسامة في مشهد حزين”

الهدهد

“الموضوع مش خالتي وخالتك”.. رسالة نارية من محمود بدر لأحمد الطنطاوي فما قصتها؟

الهدهد

تفاصيل جريمة هزت الكويت.. هندي يقتل عاملة فلبينية في منزل كفليها ثم ينتحر

الهدهد

“سوبرمان أدار الصفقة”.. هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء فضيحة طائرة الكنز

الهدهد

بعد “آكلة طفلها”.. جريمة تهز مصر لأم خنقت طفلتيها “بفوطة” حتى الموت

الهدهد

الكفيل المصري.. السيسي يتخبط في ظل انهيار الاقتصاد وقرار جديد يثير السخرية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

بعد قرار تمديد خفض إنتاج النفط .. محمد بن سلمان في مواجهة إدارة بايدن

صورة نجوى كرم بدون فوتوشوب تفضح ما تحاول إخفاءه.. تبدو أكبر من 57 عاماً (شاهد)

إيلون ماسك ينفجر غضبا بعد خسارته عائدات الإعلانات بعد اتهام خطير و”قرار عاجل”

أحمد سعد ينشر فيديو غير متوقع لطليقته ويهاجم الجمهور.. “أعمل زي ما أنا عاوز”

قبلة المونديال تُطيح بمدرب منتخب إسبانيا للسيدات فيلدا (صور)

فيديو لأحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية “الفشل الاقتصادي”

ليلى عبدالله تنهار بعد تعرضها للتحرش.. ثلاثة أشخاص استغلوا أن والديها من الصم والبكم

ابنة عمرو دياب في المغرب.. تجولت في شفشاون بلا حمالة صدر وكشفت المستور (شاهد)

اعتقال الرئيس المؤقت لحركة النهضة.. شرطة قيس سعيّد تقمع معارضيه (تقرير)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC