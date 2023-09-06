الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
الرئيسيةالهدهدمشهد صادم لإطلاق قذيفة آر بي جي في أحد الأعراس بالسودان
الهدهد

مشهد صادم لإطلاق قذيفة آر بي جي في أحد الأعراس بالسودان

الواقعة تتزامن مع استمرار الحرب منذ أبريل فيما أثيرت تحذيرات من آثار نفسية حادة

كتب خالد السعدي
مشهد صادم لإطلاق قذيفة آر بي جي في أحد الأعراس بالسودان
إطلاق قذيفة آر بي جي في أحد الأعراس بالسودان
- Advertisement -

وطن– يبدو أن الحرب السودانية المستعرة بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جعلت حمل السلاح والذخائر أمرا مألوفا بين السودانيين أو أكثر من مألوف.

اتضح ذلك في واقعة التُقطت لها مقاطع مصورة، أظهرت إطلاق قذيفة آر بي جي فرحًا في أحد الأعراس في السودان، في مشهد وُصف بأنه صادم وغير متوقع.

هذا المشهد يأتي في وقت تكثر فيه التحذيرات من آثار الحرب السودانية المستعرة على الحالة النفسية للمواطنين، حيث يؤكد متخصصون في مجال العلاج النفس أن استرجاع أصوات القنابل ودوي المدافع وصور أشلاء الجثث في مخيلة الكبار والصغار من أقوى الصدمات التي شكلت تبعات نفسية قاسية.

مآسي الحرب السودانية

والحرب في السودان مستمرة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان أبريل الماضي، فيما وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا“، أمس الثلاثاء، طبيعة الوضع الإنساني المتردي في البلاد جراء الحرب.

مآسي الحرب السودانية
مآسي الحرب السودانية

وقال “أوتشا” في بيان، أن الحرب المستمرة أدّت إلى نزوح 4.8 مليون شخص داخل السودان وخارجه بسب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بجانب عبور نحو مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

وبحسب البيان، فإنّ 72.3 في المئة من النازحين داخليا هم في الأصل من سكان الخرطوم، فيما أُجبر ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السودان، مع توثيق نزوح أكثر من 700 طفل في كل ساعة في المعدل.

- Advertisement -

إنسانيا أيضا، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة و84 حالة وفاة مرتبطة بها في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف وكسلا والجزيرة وغرب كردفان ونهر النيل وشمال دارفور والبحر الأحمر.

لكن وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تقول إن تفشي الأمراض المرتبطة بالنزاع وتدهور النظام الصحي، من بين عوامل أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بالحرب، أدت إلى وفاة حوالى 6200 شخص في أنحاء السودان.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

البرهان في الدوحة.. هل تنجح قطر في إنهاء صراع السودان الدامي؟

الهدهد

“فيديو غريب” لأحد مسلحي الدعم السريع يحاول تشغيل محرك طائرة بمطار الخرطوم

الهدهد

السودانيون يُذبحون والبرهان وأسرته يرتعون في الرفاهية بدعم السيسي.. فيديو صادم من العلمين

الهدهد

عنصر استخبارات مصري في قبضة الدعم السريع.. فيديو خطير ووصلة سباب للسيسي

الهدهد

حميدتي يطرح رؤية قوات الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة

الهدهد

أول ظهور للبرهان خارج مجمع القيادة السوداني.. خاطب جنوده وجلس مع بائعة شاي (شاهد)

الهدهد

السودان.. شاهد اللواء ياسر فضل الله وهو يحفر قبره بيده قبل اغتياله في ظروف غامضة

الهدهد

المصريون أكرموه.. فيديو مؤثر لشاب سوداني يتسول في أحد المساجد رفقة طفلته

الهدهد

تطورات خطيرة في حرب السودان تكشف اتساع رقعة القتال وهؤلاء يدفعون الثمن

الهدهد

التفاصيل الكاملة لمصرع 15 سائق شاحنة على الحدود المصرية السودانية بسبب الحر.. من المسؤول؟

الهدهد

عبودية جنسية.. أدلة موثقة وروايات مؤلمة لتورط عناصر الدعم السريع في اغتصاب السودانيات

الهدهد

تقرير أجنبي قضّ مضجع محمد بن زايد.. الفضيحة الكبرى أجبرت الإمارات على الرد هذه المرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعليق ناري من جاسم النبهان على اعتزام السلطات الكويتية منع مكالمات الواتساب

عاصفة البث المجهول.. القصة الكاملة لفسخ الاتحاد الإفريقي عقده مع beIN القطرية (أسباب وتداعيات)

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد تنزانيا والتوقيت في تصفيات أمم أفريقيا 2024

فيديو صادم يهزم السعودية.. فتاة تتعرى وسط الشباب من فرط حماستها

هبة نور في استعراض بذيء لصدرها ومؤخرتها من الجيم (فيديو)

أول فيديو لتحطم مروحية مالك ليستر سيتي الإنجليزي ووفاته بعد ثوان من إقلاعها من الاستاد (شاهد)

التطبيع السعودي الإسرائيلي.. فريدمان ينصح بايدن وابن سلمان: لا تكونا أغبياء

رانيا يوسف تستعيد ذكرياتها العارية بهز الصدر في دبي وتشكر هؤلاء (فيديو)

المغرب: استمارة للتلاميذ تعترف بوجود جنس ثالث تثير جدلاً واسعاً والوزارة تعلق!

ياسين بونو يكشف سبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC