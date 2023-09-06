الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
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لاعبون إسرائيليون في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض وتنسيق سعودي لتأمينهم

هذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها رياضيون إسرائيليون السعودية كان آخرها مسابقة كأس العالم 2023 للرياضات الإلكترونية

كتب خالد الأحمد
لاعبون إسرائيليون في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض وتنسيق سعودي لتأمينهم
لاعبون إسرائيليون في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض
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وطن- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تواجد فريق إسرائيلي لرفع الأثقال في العاصمة السعودية، الرياض، للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال (WWC) التي بدأت يوم الأحد.

وبحسب “i24news” الإسرائيلية، ستكون بطولة العالم للمصارعة جزءا من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي يأمل الفريق الإسرائيلي المكون من رجلين وامرأتين في دخولها.

وسيتنافس ديفيد ليتفينوف في فئة أكثر من 109 كجم، وآرثر موجوردوموف لفئة ما يصل إلى 102 كجم، كما ستتنافس كلا من نيكول بيلا روبانوفيتش وسيليا جولد في فئة وزن يصل إلى 71 كجم.

الفريق سيتوجه لقطر في ديسمبر

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الفريق الإسرائيلي سيشارك في مسابقة شهر ديسمبر في الدوحة، قطر، وهي دولة أخرى ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية معها، على الرغم من أن إسرائيل شاركت أيضًا في حدث رياضي في الماضي، وخاصة كأس العالم لكرة القدم . 2022 .

أول بعثة إسرائيلية في بطولة رفع الأثقال في العالم بالرياض
أول بعثة إسرائيلية في بطولة رفع الأثقال في العالم بالرياض

وفي تصريحات لقناة “كان”، أعرب اللاعب “ليتفينوف” عن حماسه للعب في السعودية، قائلا:” إنه لشرف عظيم لنا أن نحظى بهذه الفرصة. في نهاية المطاف، إنه انتصار على السياسة”.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال الإسرائيلي بافيل كولوسوفسكي أيضًا على أهمية الحدث، قائلاً: “إنه يوم مهم جدًا بالنسبة لنا ونعتزم أيضًا صنع التاريخ خلال المنافسة”.

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تواصل مستمر مع السعودية لتأمين اللاعبين أمنيا

ووفقا للقناة فقد تمت معالجة القضايا الأمنية بعناية بالتعاون مع السلطات السعودية، حيث أنه وبحسب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لرفع الأثقال، لم تكن هناك معارضة من السعوديين.

وقال كولوسوفسكي: “إنهم متعاونون للغاية، ونتبادل المعلومات كل يوم لتمكين وفدنا من الوصول والمغادرة بأمان”.

وقال “ليتفينوف ” في حديثه عن التصنيفت:”التصنيف ليس في صالحنا، وستكون المنافسة صعبة للغاية”، مضيفا: “هدفنا الرئيسي هو استيفاء المعايير الأولمبية. وسيكون أمرا رائعا أن يحقق أحد رياضيينا ذلك في هذه المنافسة المقبلة.”

ليست المرة الأولى

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها رياضيون إسرائيليون إلى المملكة العربية السعودية، وكان آخرها بطولة للرياضات الإلكترونية لكأس العالم لكرة القدم 2023 ، وسط جهود متزايدة للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

المصدرi24news ،رصد وتحرير وطن

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